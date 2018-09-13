Глава МВД Италии назвал обвинения в адрес России нелепыми

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Глава МВД Италии Маттео Сальвини назвал нелепыми обвинения в адрес России во вмешательстве в выборы в США и других странах, подчеркнув, что в итальянские выборы никто не вмешивался.

Такое мнение Сальвини высказал в интервью американскому журналу Time, который на этой неделе поместил итальянского политика на обложку, окрестив его "новым лицом Европы" и "царем итальянской миграции с миссией перекроить ЕС".

"Нет, абсолютно никакого вмешательства (в итальянские выборы — ред.), медийной или экономической связи не было. Они ищут русских хакеров повсюду. Итальянцы думают собственными головами. Не знаю, что они (хакеры — ред.) делали и делали ли вообще в Америке или во Франции, но, на мой взгляд, вся эта история с российским вмешательством выглядит нелепо", — заявил итальянский министр.

Он подчеркнул, что "фейковые новости" в Италии "целыми днями" распространяются не российскими хакерами, а "официальными итальянскими телевизионными компаниями, за которые платят итальянские налогоплательщики".

Сальвини также добавил, что никогда не видел русских хакеров, но хотел бы встретить. "Я никогда не встречал русского хакера. Было бы интересно какого-нибудь встретить", — заключил министр.

Ранее в августе итальянские СМИ предположили, что к кампании в социальных сетях по импичменту президента Италии Серджо Маттареллы причастны "хакеры из РФ", а именно Агентство интернет-исследований, которое ранее обвинялось во вмешательстве в президентские выборы в США. Позже СМИ опровергли, что за кампанией стоит Россия, написав, что интернет-адреса, с которых звучали призывы к отставке Маттареллы, скорее всего, находятся в Эстонии и Израиле.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах с помощью кибератак, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США, Франции, Великобритании и Германии, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.