В Пуэрто-Рико ответили на слова Трампа о жертвах ураганов

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Губернатор Пуэрто-Рико Рикардо Росселло заявил, что пережившие ураган, а также погибшие из-за него пуэрториканцы "не заслуживают сомнений", после того, как президент США Дональд Трамп выразил недоверие к опубликованному числу погибших на острове.
Он также раскритиковал предпринятые администрацией меры реагирования на ураган, заявив о пренебрежении к жителям острова.
"Не будет "фантастического" реагирования (на ураган) пока с нами обращаются, как с людьми второго сорта", — заявил Росселло.
Ранее телеканал CBS News со ссылкой на независимое исследование по заказу губернатора Пуэрто-Рико сообщал, что в результате разрушительного урагана "Мария" в Пуэрто-Рико погибли почти три тысячи человек. По первоначальным сведениям, ураган унес жизни 64 человек. Позже эта цифра была уточнена до около 1,4 тысячи погибших.
Ураган "Мария" обрушился на Пуэрто-Рико в сентябре 2017 года вскоре после того, как по территории прошел ураган "Ирма". Нанесенный ущерб оценивается в 90 миллиардов долларов: были полностью разрушены около 70 тысяч домов, еще около 300 тысяч получили повреждения.