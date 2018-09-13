Правительство Украины надеется, что следствие не помешает работе Омеляна

КИЕВ, 13 сен – РИА Новости. Кабмин Украины рассчитывает на объективное, политически немотивированное расследование в отношении министра инфраструктуры Владимира Омеляна и что следствие не повлияет на его работу, говорится в заявлении правительства.

В четверг детективы Национального антикоррупционного бюро Украины заподозрили Омеляна в незаконном обогащении, о чем его официально уведомили. По словам руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого, обвинение будет просить об избрании министру меры пресечения в виде залога размером в 5 миллионов гривен (175,4 тысячи долларов). Суд в Киеве в пятницу планирует избрать меру пресечения министру. Сам министр заявил, что дело против него сфабриковано, и отверг обвинения.

"Правительство Украины считает, что перед законом все равны. Мы рассчитываем, что расследование будет объективным и никаким политическим мотивам в нем места не будет. Мы надеемся, что действия правоохранителей не повлияют на работу министерства инфраструктуры и не помешают министру продолжать выполнять свои обязанности", — говорится в заявлении на сайте кабмина.

Также в кабмине отметили, что ни одного факта правонарушений в период пребывания Омеляна в должности министра за время следствия, которое велось против него более года, не установлено.

По версии следствия, доходы Омеляна, полученные им с 2000 года по 2018 год, когда он находился на госслужбе, не соответствуют расходам. Кроме того, министр, по мнению следователей, внес в декларацию о доходах недостоверные данные относительно двух автомобилей и дома, в котором проживал со своей семьей.

В 2017 году бюро провело у Омеляна обыски. В отношении него начато расследование по статьям "декларирование недостоверной информации" и "незаконное обогащение". Омелян заявил, что готов сотрудничать с правоохранителями, и считает, что в его декларации нет нарушений.