Министр инфраструктуры Украины отверг обвинения в коррупции

КИЕВ, 13 сен — РИА Новости. Министр инфраструктуры Украины, которого подозревают в незаконном обогащении, заявил, что дело против него сфабриковано, и отверг обвинения.
"Сфабрикованное подозрение, которое мне сегодня вручили, не содержит никакого состава преступления… Я категорически опровергаю все выдвинутые мне обвинения. Я буду защищать свое имя, честь и достоинство, буду требовать привлечения к ответственности следователей НАБУ", — сказал министр на пресс-конференции в четверг.
Он заявил, что на него оказывается давление со стороны руководства Национального антикоррупционного бюро Украины.
"Мне известно о фактах политического сотрудничества руководства НАБУ с украинскими политиками", — добавил министр.
В 2017 году бюро провело у Омеляна обыски. В отношении него начато расследование по статьям "декларирование недостоверной информации" и "незаконное обогащение". Омелян заявил, что готов сотрудничать с правоохранителями, и считает, что в его декларации нет нарушений.