Нетаньяху прокомментировал проведение Евровидения-2019 в Тель-Авиве

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал, что международный песенный конкурс "Евровидение-2019" в Тель-Авиве пройдет отлично.

"Мы имеем счастье принимать "Евровидение" в Израиле. Оно пройдет в Тель-Авиве. Это будет отличное "Евровидение". Тель-Авив — интернациональный, живой город. И его, как и Израиль в целом, увидит весь мир", — заявил Нетаньяху. Выступление премьера опубликовала канцелярия.

Ранее в четверг организаторы "Евровидения" сообщили, что 64-й конкурс пройдет в ЭКСПО-центре в Тель-Авиве 14, 16 и 18 мая.

Муниципалитет Тель-Авива сообщил, что в павильоне ЭКСПО-центра состоятся три основных события: два полуфинала и заключительное мероприятие, транслируемое в прямом эфире миллионам зрителей по всему миру.

Муниципалитет также проведет дополнительные мероприятия — церемонию открытия и "красную ковровую дорожку" в Тель-Авивском Музее искусств, одном из ведущих художественных и культурных учреждений Израиля. В отреставрированном историческом здании городской ратуши состоится официальная передача ключей от прошлых хозяев Евровидения, португальцев, израильтянам. Гостей примет самая большая деревня Евровидения, которая откроется на набережной Тель-Авива.

Право принимать у себя песенный конкурс "Евровидение-2019" Израиль получил благодаря победе израильской исполнительницы Нетты Барзилай на конкурсе 2018 года с песней "Игрушка".