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Нетаньяху прокомментировал проведение Евровидения-2019 в Тель-Авиве

(обновлено: 19:09 13.09.2018)
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фотоПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал, что международный песенный конкурс "Евровидение-2019" в Тель-Авиве пройдет отлично.

Израильские болельщики празднуют победу Нетты Барзилай в финале конкурса Евровидение. Архивное фото
© AP Photo / Armando Franca
Ряд деятелей культуры призвали лишить Израиль Евровидения
"Мы имеем счастье принимать "Евровидение" в Израиле. Оно пройдет в Тель-Авиве. Это будет отличное "Евровидение". Тель-Авив — интернациональный, живой город. И его, как и Израиль в целом, увидит весь мир", — заявил Нетаньяху. Выступление премьера опубликовала канцелярия.

Ранее в четверг организаторы "Евровидения" сообщили, что 64-й конкурс пройдет в ЭКСПО-центре в Тель-Авиве 14, 16 и 18 мая.

Муниципалитет Тель-Авива сообщил, что в павильоне ЭКСПО-центра состоятся три основных события: два полуфинала и заключительное мероприятие, транслируемое в прямом эфире миллионам зрителей по всему миру.

Певец Юрий Лоза. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Белицкий
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Юрий Лоза считает, что Евровидение работает на разъединение Европы
Муниципалитет также проведет дополнительные мероприятия — церемонию открытия и "красную ковровую дорожку" в Тель-Авивском Музее искусств, одном из ведущих художественных и культурных учреждений Израиля. В отреставрированном историческом здании городской ратуши состоится официальная передача ключей от прошлых хозяев Евровидения, португальцев, израильтянам. Гостей примет самая большая деревня Евровидения, которая откроется на набережной Тель-Авива.

Право принимать у себя песенный конкурс "Евровидение-2019" Израиль получил благодаря победе израильской исполнительницы Нетты Барзилай на конкурсе 2018 года с песней "Игрушка".

Самое музыкальное шоу: как прошел финал Евровидения-2018
© AP Photo / Armando FrancaЕвровидение в этом году впервые проходило в Португалии на арене Altice в Парке Наций. Финальное шоу состоялось в субботу.

На фото: участница из Британии SuRie в финале конкурса "Евровидение".Участница из Британии SuRie в финале конкурса Евровидение. 12 мая 2018
© AP Photo / Armando Franca
Евровидение в этом году впервые проходило в Португалии на арене Altice в Парке Наций. Финальное шоу состоялось в субботу.

На фото: участница из Британии SuRie в финале конкурса "Евровидение".
© AFP 2018 / Francisco Leong По итогам зрительского голосования и голосования профессионального жюри победу одержала участница из Израиля Нетта, которая исполнила песню Toy.Участница из Израиля Нетта Барзилай в финале конкурса Евровидение. 12 мая 2018
© AFP 2018 / Francisco Leong
По итогам зрительского голосования и голосования профессионального жюри победу одержала участница из Израиля Нетта, которая исполнила песню Toy.
© AP Photo / Armando FrancaВторое место заняла представительница Кипра Элени Форейра с горячей композицией Fuego. На третьем оказался Цезарь Сэмптон из Австрии, исполнивший трогательную песню Nobody But You.

На фото: израильские болельщики празднуют победу Нетты Барзилай.Израильские болельщики празднуют победу Нетты Барзилай в финале конкурса Евровидение. 12 мая 2018
© AP Photo / Armando Franca
Второе место заняла представительница Кипра Элени Форейра с горячей композицией Fuego. На третьем оказался Цезарь Сэмптон из Австрии, исполнивший трогательную песню Nobody But You.

На фото: израильские болельщики празднуют победу Нетты Барзилай.
© AP Photo / Armando FrancaПевец из Германии Михаэль Шульте занял четвертое место.Участник из Германии Михаэль Шульте в финале конкурса Евровидение. 12 мая 2018
© AP Photo / Armando Franca
Певец из Германии Михаэль Шульте занял четвертое место.
© AFP 2018 / Francisco Leong В конкурсе в этом году приняли участие исполнители из 26 стран.

На фото: участники из Сербии Саня Илич и группа Balkanika.Участники из Сербии Саня Илич и группа Balkanika в финале конкурса Евровидение. 12 мая 2018
© AFP 2018 / Francisco Leong
В конкурсе в этом году приняли участие исполнители из 26 стран.

На фото: участники из Сербии Саня Илич и группа Balkanika.
© AP Photo / Armando FrancaРоссийская певица Юлия Самойлова, выступавшая во втором финале, не смогла пробиться в финал конкурса.

На фото: участница из Словении Леа Сирк.Участница из Словении Леа Сирк в финале конкурса Евровидение. 12 мая 2018
© AP Photo / Armando Franca
Российская певица Юлия Самойлова, выступавшая во втором финале, не смогла пробиться в финал конкурса.

На фото: участница из Словении Леа Сирк.
© AFP 2018 / Francisco Leong В финале высшую оценку в 12 баллов национальное жюри из России присудило коллективу из Молдавии DoReDos, которые выступили с песней My Lucky Day.Молдавская группа DoReDos в финале конкурса Евровидение. 12 мая 2018
© AFP 2018 / Francisco Leong
В финале высшую оценку в 12 баллов национальное жюри из России присудило коллективу из Молдавии DoReDos, которые выступили с песней My Lucky Day.
© AP Photo / Armando FrancaЭту композицию для представителей Молдавии написал Филипп Киркоров в соавторстве с поэтом Джоном Баллардом.

На фото: участник из Нидерландов Вэйлон.Участник из Нидерландов Вэйлон в финале конкурса Евровидение. 12 мая 2018
© AP Photo / Armando Franca
Эту композицию для представителей Молдавии написал Филипп Киркоров в соавторстве с поэтом Джоном Баллардом.

На фото: участник из Нидерландов Вэйлон.
© AP Photo / Armando FrancaА Юлия Самойлова накануне финала конкурса назвала справедливым свое поражение в полуфинале и поблагодарила зрителей за поддержку, отметив, что не видит в своем результате какой-либо политической подоплеки.

На фото: участник из Дании Расмуссен.Участник из Дании Расмуссен в финале конкурса Евровидение. 12 мая 2018
© AP Photo / Armando Franca
А Юлия Самойлова накануне финала конкурса назвала справедливым свое поражение в полуфинале и поблагодарила зрителей за поддержку, отметив, что не видит в своем результате какой-либо политической подоплеки.

На фото: участник из Дании Расмуссен.
© AFP 2018 / Francisco Leong Финал конкурса не обошелся без досадного инцидента: мужчина с рюкзаком выбежал на сцену, отобрал у британской певицы SuRie микрофон и начал в него кричать.

На фото: участница из Эстонии Элина Нечаева.Участница из Эстонии Элина Нечаева в финале конкурса Евровидение. 12 мая 2018
© AFP 2018 / Francisco Leong
Финал конкурса не обошелся без досадного инцидента: мужчина с рюкзаком выбежал на сцену, отобрал у британской певицы SuRie микрофон и начал в него кричать.

На фото: участница из Эстонии Элина Нечаева.
© AP Photo / Armando FrancaПобедительница конкурса Нетта Барзилай назвала участие в конкурсе сражением с самой собой и заявила, что гордится тем, что привезет Евровидение в свою страну.

На фото: участник из Украины Melovin.Участник из Украины Melovin в финале конкурса Евровидение. 12 мая 2018
© AP Photo / Armando Franca
Победительница конкурса Нетта Барзилай назвала участие в конкурсе сражением с самой собой и заявила, что гордится тем, что привезет Евровидение в свою страну.

На фото: участник из Украины Melovin.
© AP Photo / Armando FrancaПо словам певицы, ей не приходится доносить до аудитории смысл своих песен, так как она его воплощает.

На фото: болгарская группа Equinox.Болгарская группа Equinox в финале конкурса Евровидение. 12 мая 2018
© AP Photo / Armando Franca
По словам певицы, ей не приходится доносить до аудитории смысл своих песен, так как она его воплощает.

На фото: болгарская группа Equinox.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкПесня Toy, которую исполняла Нетта Барзилай, пользуется невероятным успехом — официальный клип этой композиции уже набрал более 26 миллионов просмотров на официальном YouTube-канале смотра, обогнав ролики всех остальных участников.

На фото: зрители перед началом финала 63-го международного конкурса песни "Евровидение - 2018" в Лиссабоне.Зрители перед началом финала 63-го международного конкурса песни Евровидение - 2018 в Лиссабоне
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Песня Toy, которую исполняла Нетта Барзилай, пользуется невероятным успехом — официальный клип этой композиции уже набрал более 26 миллионов просмотров на официальном YouTube-канале смотра, обогнав ролики всех остальных участников.

На фото: зрители перед началом финала 63-го международного конкурса песни "Евровидение - 2018" в Лиссабоне.
© AFP 2018 / Francisco Leong За легкомысленным мотивом скрывается важный посыл, обращенный к каждому, кто когда-либо сталкивался с какой-либо травлей и несправедливым отношением к себе.

На фото: победительница конкурса Евровидение Нетта Барзилай. Победительница из Израиля в финале конкурса Евровидение Нетта Барзилай . 12 мая 2018
© AFP 2018 / Francisco Leong
За легкомысленным мотивом скрывается важный посыл, обращенный к каждому, кто когда-либо сталкивался с какой-либо травлей и несправедливым отношением к себе.

На фото: победительница конкурса Евровидение Нетта Барзилай.
© AFP 2018 / Francisco Leong На фото: участница из Финляндии Саара Аалто в финале конкурса ЕвровидениеУчастница из Финляндии Саара Аалто в финале конкурса Евровидение. 12 мая 2018
© AFP 2018 / Francisco Leong
На фото: участница из Финляндии Саара Аалто в финале конкурса Евровидение
© AFP 2018 / Armando FrancaПевица рассказала, что в момент объявления результатов даже не осознавала происходящее и пережила самые страшные тридцать минут в ее жизни, ожидая исхода конкурса.

На фото: участница из Кипра Элени Фурейра.Участница из Кипра Элени Фурейра в финале конкурса Евровидение . 12 мая 2018
© AFP 2018 / Armando Franca
Певица рассказала, что в момент объявления результатов даже не осознавала происходящее и пережила самые страшные тридцать минут в ее жизни, ожидая исхода конкурса.

На фото: участница из Кипра Элени Фурейра.
© AFP 2018 / Francisco Leong На сцене она получила специальный приз конкурса — стеклянную статуэтку в виде микрофона — из рук прошлогоднего победителя Салвадора Собрала. На пресс-конференции награду ей вновь передал исполнительный продюсер "Евровидения" Юн Ула Санн, которого певица крепко обняла в знак благодарности.

На фото: участник из Чехии Миколас Йозеф.Участник из Чехии Миколас Йозеф в финале конкурса Евровидение. 12 мая 2018
© AFP 2018 / Francisco Leong
На сцене она получила специальный приз конкурса — стеклянную статуэтку в виде микрофона — из рук прошлогоднего победителя Салвадора Собрала. На пресс-конференции награду ей вновь передал исполнительный продюсер "Евровидения" Юн Ула Санн, которого певица крепко обняла в знак благодарности.

На фото: участник из Чехии Миколас Йозеф.
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