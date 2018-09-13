Британская партия не пустила российских дипломатов на ежегодную конференцию

ЛОНДОН, 13 сен — РИА Новости, Денис Ворошилов. Консервативная партия Великобритании впервые отказала в регистрации на предстоящей ежегодной партийной конференции сотрудникам посольства России, дав понять, что их присутствие нежелательно, заявил пресс-секретарь посольства.

Конференция Консервативной партии пройдет в Бирмингеме с 30 сентября по 3 октября.

"На протяжении многих лет сотрудники посольства вне зависимости от состояния двусторонних отношений традиционно посещали конференции Консервативной, Лейбористской, иногда Либерально-демократической партии Великобритании. Однако в этом году консерваторы отказали нам в регистрации, дав понять, что присутствие официальных российских представителей на их конференции нежелательно. Подобное решение вызывает сожаление, но не удивление", — завил пресс-секретарь.

По словам дипломата, такое решение стало очередным подтверждением проводимой в последние годы правящими консерваторами "линии на планомерное разрушение ткани наших межгосударственных отношений".

Он отметил, что британские власти пытаются организовать изоляцию России и посольства в Лондоне в частности. Пресс-секретарь российского дипведомства назвал конференцию ведущих британских партий значимым событием в жизни страны. Он рассказал, что на ней политические силы определяют приоритеты по самому широкому спектру вопросов, а также устраивают открытые и откровенные дискуссии по актуальным темам внутриполитической и международной повестки дня. Кроме того, конференция стала площадкой для контактов лидеров и активистов партий с дипломатическим сообществом.

"Нынешнее решение наглядно демонстрирует, чего на деле стоят громкие заявления британского руководства о заинтересованности в продолжении диалога с Россией", — добавил он.

Отношения России и Британии

Отношения России и Британии ухудшились после инцидента в Солсбери. В этом городе четвертого марта отравили бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Лондон обвинил в произошедшем Москву, Россия категорически отрицает все обвинения.

Россия не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировал инициативу и отказал в доступе к Скрипалям. Кроме того, российский МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи: она утверждала, что яд изготовили в России, но в лаборатории Портон-Даун это опровергли.

Пятого сентября Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых в отравлении Скрипалей", утверждая, что это два офицера ГРУ — Александр Петров и Руслан Боширов. Но, как сами подозреваемые рассказали в интервью главному редактору RT и Sputnik Маргарите Симоньян, они были в Великобритании с туристической поездкой, с ГРУ не связаны, занимаются бизнесом и к делу Скрипалей не имеют никакого отношения.