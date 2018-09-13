В Китае врачи вытащили из мозга пациента живого десятисантиметрового червя

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. В Китае хирурги удалили из мозга 26-летнего пациента десятисантиметрового ленточного червя, сообщает South China Morning Post.

Паразита удалось обнаружить в результате обследования, которое житель Наньчана по фамилии Лю прошел после того, как у него случился приступ эпилепсии.

Как заявил доктор Ванг Чунлянь, присутствие червя вида Spirometra mansoni выявил анализ крови.

"Червь был все еще жив, когда мы его вытащили" — заявил врач.

По сообщениям СМИ, Лю очень любил пищу, приготовленную на гриле, и недожаренное мясо могло стать причиной попадания червя внутрь организма. Попадая в организм, ленточный червь или его яйцо всасываются в кровоток и могут оседать в одном из внутренних органов.