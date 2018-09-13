В Киеве объявили перерыв в рассмотрении дела Януковича о госизмене

КИЕВ, 13 сен — РИА Новости. Оболонский районный суд Киева в пятницу продолжит рассмотрение дела против экс-президента Украины Виктора Януковича о госизмене, заявил в ходе заседания в четверг председательствующий по делу судья Владислав Девятко.

"По делу объявляется перерыв до 14 сентября до 10.00 (совпадает с мск)", — заявил Девятко.

На следующем заседании сторона защиты продолжит свое выступление в рамках судебных прений.

Суд в конце июня 2017 года начал рассмотрение по существу дела о госизмене против Януковича. Это одно из целого ряда уголовных дел, которые новые власти Украины завели в отношении бывшего главы государства после госпереворота в 2014 году. По делу о госизмене прокуратура собиралась потребовать в суде для Януковича пожизненного заключения, однако позднее обвинение попросило назначить Януковичу наказание в виде 15 лет лишения свободы. Экс-президент категорически отрицает свою вину.