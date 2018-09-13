В Германии арестовали мужчину, подозреваемого в сотрудничестве с ИГ*

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Власти ФРГ арестовали 29-летнего гражданина Германии, подозреваемого в членстве в террористической группировке "Исламское государство"*, сообщается в совместном пресс-релизе прокуратуры Штутгарта и управления уголовной полиции федеральной земли Баден-Вюртемберг.

Сообщается, что предполагаемый участник ИГ* был задержан полицейскими в среду в городе Фрайбург-им-Брайсгау. Был также проведен обыск.

По данным следствия, в 2013 году подозреваемый покинул Германию, чтобы присоединиться к ИГ*. В декабре 2013 года он через Турцию приехал в Сирию и до февраля 2014 года находился в военном лагере близ Алеппо. В феврале 2014 года он перешел в другую террористическую группировку и присоединился к ней в качестве бойца и, возможно, санитара во время боевых действий в провинции Латакия. В конце первой половины 2014 года он покинул Сирию и вернулся в Германию в начале этого года.

В среду подозреваемый предстал перед следственным судьей Высшего земельного суда, который выдал ордер на ее арест и постановление о заключении в следственный изолятор.

*Запрещённая в России террористическая организация