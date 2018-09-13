США рассматривают возможность введения санкций против компании "Сухой"

ВАШИНГТОН, 13 сен – РИА Новости. Министерство финансов США рассматривает возможность введения санкций против российской корпорации "Сухой", сообщил помощник министра Маршалл Биллингсли.

"Мы изучаем (компанию) "Сухой". Разумеется, мы очень обеспокоены тем, что ее самолеты были использованы в химических атаках на невинных людей в Сирии", — сказал Биллингсли в четверг на слушаниях в палате представителей.

Таким образом он ответил на вопрос конгрессменов, почему санкции не вводятся против компании "Сухой", продукция которой "помогает российским действиям на Украине и в Сирии".

Самолеты производства "Сухого" стоят на вооружении как ВКС РФ, так и ВВС Сирии.

Российские и сирийские власти ранее неоднократно отрицали применение химического оружия в ходе боевых действий.

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