Госдеп подсчитал потери России из-за санкций

ВАШИНГТОН, 13 сен – РИА Новости. Россия потеряла "десятки миллиардов долларов" из-за введенных против нее американских санкций, говорится в докладе помощника госсекретаря США Маниши Сингх.

"Мы считаем, что наши санкции в совокупности обошлись российскому правительству в десятки миллиардов долларов, в дополнение к более широкому воздействию на государственные сектора и эффекту охлаждения в целом относительно перспектив российской экономики", — говорится в документе, опубликованном перед слушаниями в палате представителей.

По данным минфина США, с января 2017 года санкции ввели в отношении 212 лиц и компаний из России. С 2014 года до января 2017 года США также ввели целый пакет санкций из-за ситуации на Украине и в Крыму и из-за предполагаемого вмешательства в американские выборы, которое власти РФ отрицают.