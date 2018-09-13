Омелян не уйдет в отставку после обвинений в коррупции

КИЕВ, 13 сен — РИА Новости. Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, которого подозревают в незаконном обогащении, заявил, что не намерен уходить в отставку после выдвинутых обвинений.

Ранее в четверг детективы Национального антикоррупционного бюро Украины заподозрили Омеляна в незаконном обогащении, о чем его официально уведомили. По словам руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого, обвинение будет просить об избрании министру меры пресечения в виде залога размером в 5 миллионов гривен (175,4 тысячи долларов). Суд в Киеве в пятницу планирует избрать меру пресечения министру.

"Я всячески придерживаюсь европейской практики. Честно говоря, мне эта должность осточертела. Более того, я свято убежден, что как только я подам в отставку и она будет принята Верховной радой, 99% этих публичных заварушек и дел исчезнет… Но я такой радости на этом этапе никому не подарю", — сказал министр на пресс-конференции.

По версии следствия, доходы Омеляна, полученные им с 2000 года по 2018 год, когда он находился на госслужбе, не соответствуют расходам. Кроме того, министр, по мнению следователей, внес в декларацию о доходах недостоверные данные относительно двух автомобилей и дома, в котором проживал со своей семьей.

В 2017 году бюро провело у Омеляна обыски. В отношении него начато расследование по статьям "декларирование недостоверной информации" и "незаконное обогащение". Омелян заявил, что готов сотрудничать с правоохранителями, и считает, что в его декларации нет нарушений.