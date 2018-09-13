Павленского отпустили из-под стражи во Франции

ПАРИЖ, 13 сен — РИА Новости, Виктория Иванова. Российский художник-акционист Петр Павленский, обвиняемый во Франции в поджоге здания банка, отпущен из-под стражи, следующее заседание суда назначено на январь, сообщила РИА Новости представительница движения Femen Инна Шевченко.

"Насколько я знаю, его отпустили сегодня. Следующее заседание суда назначено на 10 января", — сказала собеседница агентства.

В конце октября в СМИ появилась информация, что Павленский поджег вход в здание Banque de France на площади Бастилии в Париже. Полиция подтвердила задержание двух человек, однако их имена не назывались в интересах следствия. Согласно французскому уголовному кодексу, умышленный поджог с целью причинения ущерба собственности либо поставивший под угрозу жизни людей может быть наказан сроком до десяти лет тюремного заключения и штрафом до 150 тысяч евро.

Позднее сообщалось, что Павленского освободили из-под ареста и "после изучения его действий перевели в психиатрическое отделение префектуры полиции". В начале августа сообщалось, что Павленского поместили в карцер во французской тюрьме Флери-Мерожи.

Павленский вместе с подругой и двумя общими детьми переехал во Францию из России после попыток возбудить против него уголовное дело о якобы избиении им актера "Театра.doc" и проводимой в отношении художника проверки о совершении насильственных действий сексуального характера в отношении актрисы того же театра. В мае 2017 года он получил политическое убежище во Франции.

Павленский получил известность в России и за рубежом как исполнитель ряда скандальных акций, в ходе которых он в разное время зашивал себе рот в защиту Pussy Riot, голым обматывал себя колючей проволокой, прибивал свои половые органы к брусчатке Красной площади, отрезал себе мочку уха и поджигал дверь здания ФСБ РФ.