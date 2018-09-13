Патрушев встретился с главой Совета национальной безопасности Израиля

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев встретился сегодня в Москве с председателем Совета национальной безопасности Израиля Меир Бен-Шаббатом, стороны обсудили взаимодействие РФ и Израиля в сфере безопасности, борьбу с терроризмом и ситуацию в Сирии, сообщила пресс-служба совбеза.

"Николай Патрушев и Меир Бен-Шаббат обменялись мнениями по ряду тем российско-израильского взаимодействия в сфере безопасности, уделив особое внимание проблематике противодействия терроризму", — говорится в сообщении.

Как сообщается, "собеседники рассмотрели ситуацию вокруг Сирии, вопросы обеспечения безопасности и стабильности в регионе Ближнего Востока, а также обсудили итоги саммита с участием президентов России, Ирана и Турции, состоявшегося 7 сентября в Тегеране".