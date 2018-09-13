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В МИД рассказали, чем опасен вакуум власти в ДНР после убийства Захарченко

Сюжет:
Убийство главы ДНР Александра Захарченко (188)
(обновлено: 17:44 13.09.2018)
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© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкПортрет Александра Захарченко и цветы у здания кафе Сепар в Донецке, где произошел взрыв в результате которого погиб глава ДНР Александр ЗахарченкоПортрет Александра Захарченко и цветы у здания кафе Сепар в Донецке, где произошел взрыв в результате которого погиб глава ДНР Александр Захарченко
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Вакуум власти в самопровозглашенной ДНР после убийства главы республики Александра Захарченко может быть опасен с учетом нацеленности Киева на силовое решение конфликта в Донбассе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Александр Захарченко. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Батяня-комбат. Кто стоит за гибелью главы ДНР Захарченко

Глава ДНР Захарченко погиб 31 августа в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка. Власти республики признали произошедшее терактом.

"Объявление о назначении на 11 ноября выборов глав народных советов провозглашенных республик Донбасса последовало за гибелью в результате теракта главы ДНР Захарченко. Также хотела напомнить, что его подпись стоит под минскими соглашениями, и совершенно очевидно, что целью этого убийства был срыв мирного урегулирования в Донбассе", — сказала Захарова на брифинге.

По ее словам, все это укладывается "в исповедуемую Киевом логику силового решения внутриукраинского кризиса".

"Исходя из всех вышеперечисленных факторов, в этих условиях какой-либо вакуум власти (в ДНР — ред.) может быть весьма опасным", — резюмировала официальный представитель российского дипведомства.

"Он все время ходил по острию ножа". Глава ДНР Александр Захарченко
© РИА Новости / Игорь МасловПерейти в фотобанкВ пятницу, 31 августа, в ресторане неподалеку от резиденции главы ДНР Александра Захарченко прогремел взрыв.Глава Донецкой народной республики Александр Захарченко во время празднования 1030-летия Крещения Руси в Донецке
© РИА Новости / Игорь Маслов
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В пятницу, 31 августа, в ресторане неподалеку от резиденции главы ДНР Александра Захарченко прогремел взрыв.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкПозже стало известно, что Захарченко погиб.Премьер-министр Донецкой народной республики Александр Захарченко на встрече с жителями города Новоазовска Донецкой области
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Позже стало известно, что Захарченко погиб.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкИсточник в правительстве республики рассказал, что глава ДНР скончался тяжелого ранения в голову.Новый премьер-министр Донецкой народной республики Александр Захарченко на пресс-конференции в Донецкой областной государственной администрации
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Источник в правительстве республики рассказал, что глава ДНР скончался тяжелого ранения в голову.
© РИА Новости / Александр ЧаленкоПерейти в фотобанкСоветник Захарченко Александр Казаков в беседе с РИА Новости заявил, что взрывное устройство было заложено в ресторане заранее.Глава Донецкой народной республики Александр Захарченко во время интервью журналистам
© РИА Новости / Александр Чаленко
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Советник Захарченко Александр Казаков в беседе с РИА Новости заявил, что взрывное устройство было заложено в ресторане заранее.
© РИА Новости / Игорь МасловПерейти в фотобанкВласти ДНР назвали взрыв терактом.Премьер-министр Донецкой народной республики Александр Захарченко сдает кровь для раненых ополченцев и мирных жителей на станции переливания крови в Донецке
© РИА Новости / Игорь Маслов
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Власти ДНР назвали взрыв терактом.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкДонецк закрыли для въезда и выезда.Премьер-министр Донецкой Народной Республики Александр Захарченко голосует на выборах главы ДНР и депутатов Народного Совета республики на избирательном участке № 125
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Донецк закрыли для въезда и выезда.
© РИА НовостиПерейти в фотобанк"Вместо выполнения минских договоренностей и поиска путей урегулирования внутреннего конфликта, киевская партия войны реализует террористический сценарий, усугубляя и без того сложную обстановку в регионе", — отреагировал на случившееся российский МИД.Премьер-министр Донецкой народной республики Александр Захарченко в городе Новоазовск
© РИА Новости
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"Вместо выполнения минских договоренностей и поиска путей урегулирования внутреннего конфликта, киевская партия войны реализует террористический сценарий, усугубляя и без того сложную обстановку в регионе", — отреагировал на случившееся российский МИД.
© РИА Новости / Сергей АверинПерейти в фотобанкПолитологи считают, что убийство главы ДНР направлено на дестабилизацию ситуации в Донбассе.Глава Донецкой народной республики Александр Захарченко (в центре) на торжественной церемонии открытия первого в Дебальцево республиканского супермаркета
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Политологи считают, что убийство главы ДНР направлено на дестабилизацию ситуации в Донбассе.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанк"Он ходил по острию ножа все это время, поскольку против него выступали экстремистские силы Украины, и вот они добились своего", — считает первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Евгений Серебренников.Избранный глава Донецкой народной республики Александр Захарченко на церемонии инаугурации в Донецком драматическом театре
© РИА Новости / Алексей Куденко
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"Он ходил по острию ножа все это время, поскольку против него выступали экстремистские силы Украины, и вот они добились своего", — считает первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Евгений Серебренников.
© РИА Новости / Игорь МасловПерейти в фотобанкАлександр Захарченко родился в 1976 года в Донецке.Глава Донецкой народной республики Александр Захарченко с выпускниками лицея Интеллект в Донецке во время празднования последнего звонка
© РИА Новости / Игорь Маслов
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Александр Захарченко родился в 1976 года в Донецке.
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкВо время протестов на юго-востоке Украины в 2014 году участвовал в штурме здания Донецкой областной администрации.Глава Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко (в центре) на торжественных мероприятиях, посвященных празднованию Дня освобождения Донбасса от фашистских захватчиков, у мемориала на кургане Саур-Могила в Донецкой области
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Во время протестов на юго-востоке Украины в 2014 году участвовал в штурме здания Донецкой областной администрации.
© РИА Новости / Михаил ПархоменкоПерейти в фотобанкВ мае 2014 года был назначен военным комендантом Донецка.Глава Донецкой народной республики Александр Захарченко (справа) на государственном предприятии Донецкгормаш, где организован начальный этап крупноузловой сборки автобусов
© РИА Новости / Михаил Пархоменко
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В мае 2014 года был назначен военным комендантом Донецка.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкПозже стал заместителем министра внутренних дел Донецкой народной республики, а затем премьер-министром ДНР.Избранный глава Донецкой народной республики Александр Захарченко (в центре) перед церемонией инаугурации в Донецком драматическом театре
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Позже стал заместителем министра внутренних дел Донецкой народной республики, а затем премьер-министром ДНР.
© РИА Новости / Сергей АверинПерейти в фотобанкВ ноябре 2014 года Александра Захарченко избрали главой ДНР.Глава Донецкой народной республики Александр Захарченко (в центре) во время акций памяти, посвященных Дню Победы, на Саур-Могиле в Донецкой области
© РИА Новости / Сергей Аверин
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В ноябре 2014 года Александра Захарченко избрали главой ДНР.
© РИА Новости / Игорь МасловПерейти в фотобанкАлександр Захарченко на мероприятиях в честь Дня Республики в Донецке.Глава Донецкой народной республики Александр Захарченко (в центре) на праздничном мероприятии в честь Дня Республики в Донецке
© РИА Новости / Игорь Маслов
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Александр Захарченко на мероприятиях в честь Дня Республики в Донецке.
© РИА Новости / Сергей АверинПерейти в фотобанкНа Захарченко неоднократно покушались. В мае 2017 года на трассе, по которой ехал его кортеж, прогремел взрыв. А в августе 2016 года возле дома, где жил глава ДНР, обезвредили бомбу. Были пресечены и другие попытки терактов.Глава Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко (на первом плане) в районе КПП Еленовка в Донецкой области, подвергшегося обстрелу украинскими силовиками
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
На Захарченко неоднократно покушались. В мае 2017 года на трассе, по которой ехал его кортеж, прогремел взрыв. А в августе 2016 года возле дома, где жил глава ДНР, обезвредили бомбу. Были пресечены и другие попытки терактов.
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкАлександр Захарченко во время посещения лицея в Горловке, который сильно пострадал во время обстрелов и был открыт после ремонта.Глава Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко (слева на первом плане) во время посещения лицея № 14 в Горловке. Лицей сильно пострадал во время обстрелов и был открыт после ремонта
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Александр Захарченко во время посещения лицея в Горловке, который сильно пострадал во время обстрелов и был открыт после ремонта.
© РИА Новости / Игорь МасловПерейти в фотобанкГлава ДНР Александр Захарченко в Донецке.Глава Донецкой народной республики Александр Захарченко во время празднования 1030-летия Крещения Руси в Донецке
© РИА Новости / Игорь Маслов
Перейти в фотобанк
Глава ДНР Александр Захарченко в Донецке.
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