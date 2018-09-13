В МИД рассказали, чем опасен вакуум власти в ДНР после убийства Захарченко

Портрет Александра Захарченко и цветы у здания кафе Сепар в Донецке, где произошел взрыв в результате которого погиб глава ДНР Александр Захарченко

Портрет Александра Захарченко и цветы у здания кафе Сепар в Донецке, где произошел взрыв в результате которого погиб глава ДНР Александр Захарченко

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Вакуум власти в самопровозглашенной ДНР после убийства главы республики Александра Захарченко может быть опасен с учетом нацеленности Киева на силовое решение конфликта в Донбассе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Глава ДНР Захарченко погиб 31 августа в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка. Власти республики признали произошедшее терактом.

"Объявление о назначении на 11 ноября выборов глав народных советов провозглашенных республик Донбасса последовало за гибелью в результате теракта главы ДНР Захарченко. Также хотела напомнить, что его подпись стоит под минскими соглашениями, и совершенно очевидно, что целью этого убийства был срыв мирного урегулирования в Донбассе", — сказала Захарова на брифинге.

По ее словам, все это укладывается "в исповедуемую Киевом логику силового решения внутриукраинского кризиса".

"Исходя из всех вышеперечисленных факторов, в этих условиях какой-либо вакуум власти (в ДНР — ред.) может быть весьма опасным", — резюмировала официальный представитель российского дипведомства.