Захарова назвала заявления о лжи Петрова и Боширова недопустимыми

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Обвинения во лжи, прозвучавшие со стороны Британии в адрес подозреваемых по "делу Скрипалей" Александра Петрова и Руслана Боширова, недопустимы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Я считаю совершенно недопустимым обвинять людей во лжи через 30-40 минут после того, как они сделали такие признания", — сказала Захарова во время брифинга.
Она отметила, что во время интервью Боширов и Петров попросили защиты у СМИ и подчеркнули, что их имена опорочены в мировом масштабе. "Они чувствуют себя, сказать "дискомфортно" — это ничего не сказать", — добавила Захарова.
Россия не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировал инициативу и отказал в доступе к Скрипалям. Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.
Позднее Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых в отравлении Скрипалей", утверждая, что это два офицера ГРУ – Александр Петров и Руслан Боширов. В Москве заявили, что эти имена России "ничего не говорят" и вновь призвали Британию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.