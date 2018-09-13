Симоньян рассказала подробности интервью с Петровым и Бошировым

Россияне Руслан Боширов и Александр Петров во время интервью главному редактору телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарите Симоньян. 13 сентября 2018

Россияне Руслан Боширов и Александр Петров во время интервью главному редактору телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарите Симоньян. 13 сентября 2018

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. "Подозреваемые" по делу Скрипалей Александр Петров и Руслан Боширов сильно нервничали во время интервью, рассказала главный редактор Sputnik и RT Маргарита Симоньян.

"Я не знаю, почему они решили обратиться ко мне. Они нервничали и сильно потели, это точно. Я так понимаю, они первый раз давали интервью. Может, они нервничали по другим причинам", — сказала Симоньян.

Журналист подтвердила, что видела паспорта мужчин, однако на камеру они их показать отказались. Насколько искренни были ее собеседники, сказать сложно, отметила Симоньян.

Петров и Боширов дали 25-минутное интервью RT и Sputnik, в котором заявили, в частности, что побывали в Солсбери как туристы, ничего не знали про Скрипалей и работают в фитнес-индустрии. По словам мужчин, они не привезли никаких отравляющих веществ и даже не знали, где расположен в Солсбери дом Скрипалей.

Звонок Петрова и Боширова

Sputnik и

ГлавредRT также рассказала о звонке "подозреваемых". Она отметила, что сначала не поверила, что ей позвонили сами Александр Петров и Руслан Боширов.

"Они сказали, что да, вот мы такие-то люди, хотели бы к вам подъехать на интервью. Естественно, я не могу сказать, что я прямо сразу поверила, потому что, вы знаете, и пранки бывают, и всякие бывают подставные ситуации", — рассказала Симоньян в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

В среду Владимир Путин заявил, что российские власти уже нашли Александра Петрова и Руслана Боширова, которых британская прокуратура считает ответственными за инцидент в Солсбери. Он призвал обоих мужчин связаться со СМИ и "все рассказать". Симоньян затруднилась ответить на вопрос, спустя какое время после заявления Путина Петров и Боширов вышли с ней на связь.

"Не могу сказать, сколько времени прошло, я, честно говоря, не помню, во сколько именно Путин это заявил, и я не уверена, что когда я прочитала в новостях о том, что Путин это заявил, уже на тот момент не прошло несколько часов, учитывая, где в тот момент находился президент", — отметила она.

Отравление в Британии

Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.

Россия не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировал инициативу и отказал в доступе к Скрипалям. Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.

Позднее Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых в отравлении Скрипалей", утверждая, что это два офицера ГРУ — Александр Петров и Руслан Боширов. В Москве заявили, что эти имена России "ничего не говорят" и вновь призвали Британию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.