МИД призвал Лондон обосновать обвинения во лжи в адрес Петрова и Боширова

Александр Петров и Руслан Боширов во время интервью с главным редактором МИА Россия сегодня и телеканала RT Маргаритой Симоньян

Александр Петров и Руслан Боширов во время интервью с главным редактором МИА Россия сегодня и телеканала RT Маргаритой Симоньян

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. В МИД РФ не понимают, на каком основании Лондон заявляет о лживости слов подозреваемых им по "делу Скрипалей" Петрова и Боширова, заявила официальный представитель дипведомства Мария Захарова.

13 сентября телеканал RT опубликовал интервью с подозреваемыми Лондоном по "делу Скрипалей" Петрова и Боширова, в котором они рассказали, что ездили в Великобританию как туристы, с ГРУ не связаны, занимаются бизнесом и к делу Скрипалей не имеют никакого отношения. В МИД Великобритании заявили, что интервью подозреваемых по "делу Скрипалей" является очередным примером "запутывания вопроса и лжи" со стороны России.

"У меня только один вопрос — на каком основании они делают эти заявления? Это что получается, политическая декларация? Почему они сказали, что это ложь? Что конкретно в этом заявлении было ложью? На сегодняшний день после публикации этого заявления ложью оказалось заявление британской стороны относительно того, что таких людей не существует", — сказала Захарова на брифинге, комментируя заявления Лондона.

Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.

Россия не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировал инициативу и отказал в доступе к Скрипалям. Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.

Позднее Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых в отравлении Скрипалей", утверждая, что это два офицера ГРУ – Александр Петров и Руслан Боширов. В Москве заявили, что эти имена России "ничего не говорят" и вновь призвали Британию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.