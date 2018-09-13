Российские криминалисты помогут ДНР в расследовании убийства Захарченко

Цветы возле здания кафе Сепар в Донецке, где произошел взрыв, в результате которого погиб глава ДНР Александр Захарченко

Цветы возле здания кафе Сепар в Донецке, где произошел взрыв, в результате которого погиб глава ДНР Александр Захарченко

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Российские эксперты-криминалисты выехали в ДНР, чтобы помочь в расследовании убийства главы самопровозглашенной республики Александра Захарченко по просьбе местных властей, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее руководитель службы оперативной информации и международных связей ФСБ РФ Сергей Беседа сообщил, что специалисты ФСБ уже помогают в ДНР расследовать убийство Захарченко.

"Речь идет о российских экспертах-криминалистах, они будут находиться на этой территории по просьбе местных властей и будут оказывать им содействие в расследовании теракта", — заявила Захарова.

Глава ДНР Захарченко погиб 31 августа в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка. Министр доходов и сборов самопровозглашенной республики Александр Тимофеев при взрыве получил тяжелые ранения. Кроме того, погиб охранник Захарченко. По данным МЧС, пострадали 11 человек. Власти ДНР признали произошедшее терактом. Парламент ДНР назначил врио главы республики представителя на переговорах в Минске Дениса Пушилина.

Президент РФ Владимир Путин назвал убийство Захарченко подлым, подчеркнув, что те, кто выбрал путь террора, не хотят искать мирное решение конфликта. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что практически нет сомнений, что за убийством главы ДНР стоит Киев. СК РФ возбудил уголовное дело. Замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов заявил, что правительство РФ поможет в расследовании убийства Захарченко.