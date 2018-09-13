В Норвегии нашли складную лодку пропавшего соратника Ассанжа

МУРМАНСК, 13 сен – РИА новости. Полицейские обнаружили в море недалеко от провинции Нурланн складной каяк, который принадлежит пропавшему три недели назад соратнику основателя WikiLeaks голландцу Арьену Кампхёйсу, говорится в сообщении для прессы полиции провинции Нурланн.

"Полиция обнаружила во вторник вечером складной каяк, который, по мнению полиции, принадлежит пропавшему Арьену Кампхёйсу. Модель каяка Oru Kayak Coast XT", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что норвежский рыбак-любитель обнаружил в море между Рогнаном и Фауске вещи, принадлежащие Кампхёйсу, а телекомпания TV2 со ссылкой на свои источники заявила, что были обнаружены документы, удостоверяющие личность пропавшего голландца.

Отмечается, что каяк обнаружен в том районе, где 11 и 12 сентября велись поиски голландца после обнаружения других вещей Кампхёйса, какие именно – полиция в интересах следствия не разглашает. Полиция полагает, что каяк был куплен незадолго до поездки в Норвегию, а сотрудники отеля, где Кампхёйса видели в последний раз, рассказали, что при выписке из отеля у голландца были с собой две большие сумки.

Полиция приняла решение опубликовать фотографию каяка в надежде, что найдутся очевидцы, которые видели Кампхёйса и могут помочь в его поисках.

В конце августа голландская полиция объявила розыск 47-летнего кибераналитика Арьена Кампхёйса, об исчезновении которого сообщил его коллега. В последний раз его видели 20 августа в отеле в норвежском городе Будё, где он проводил отпуск. Один из свидетелей позднее заявил, что видел Кампхёйса в Дании. К поиску подключилась норвежская и датская полиция. На данный момент правоохранители не делают предположений о том, что могло случиться с мужчиной.

Житель Нидерландов Арьен Кампхёйс является экспертом по кибербезопасности и выступал в качестве консультанта для WikiLeaks, а также работал с агентством Рейтер.

Ассанж в 2006 году основал сайт WikiLeaks для публикации различных секретных или закрытых для общего доступа сведений, разоблачающих коррупцию и злоупотребления. Поначалу целью WikiLeaks было названо разоблачение коррупции в странах Средней Азии, Китае и России, однако большое внимание уделялось и разоблачению деятельности правительств и корпораций на Западе. Ассанж с 2012 года находится в посольстве Эквадора в Лондоне. Тогда он обратился к эквадорским властям с просьбой о политическом убежище из-за опасений экстрадиции шведскими властями в США в связи с его деятельностью в WikiLeaks.