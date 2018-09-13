МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обвинил демократов в неверном, по его мнению, подсчете числа погибших в Пуэрто-Рико во время ураганов с целью дискредитации главы государства.Twitter американский лидер.
Трамп заявил, что "любит Пуэрто-Рико" и участвовал в сборе средств на реконструкцию острова, однако демократы пытались дискредитировать его с помощью данных о высоком числе жертв.
"Это было сделано демократами, чтобы я выглядел так плохо, насколько это возможно … Если человек умирал по какой-либо причине, как, например, пожилой возраст, они просто добавляли его в список. Плохая политика", — заявил Трамп.
Ураган "Мария" обрушился на Пуэрто-Рико в сентябре 2017 года вскоре после того, как по территории прошел ураган "Ирма". Нанесенный ущерб оценивается в 90 миллиардов долларов: были полностью разрушены около 70 тысяч домов, еще около 300 тысяч получили повреждения.