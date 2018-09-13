МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обвинил демократов в неверном, по его мнению, подсчете числа погибших в Пуэрто-Рико во время ураганов с целью дискредитации главы государства.

"Три тысячи человек не погибали в двух ураганах, которые обрушились на Пуэрто-Рико. Когда я уехал с острова, уже после того, как ударил шторм, там было от 6 до 18 смертей. Через некоторые время они намного не увеличились. Потом, много времени спустя, стало сообщаться про высокие числа, как 3 тысячи (погибших)", — написал в Twitter американский лидер.

Трамп заявил, что "любит Пуэрто-Рико" и участвовал в сборе средств на реконструкцию острова, однако демократы пытались дискредитировать его с помощью данных о высоком числе жертв.

"Это было сделано демократами, чтобы я выглядел так плохо, насколько это возможно … Если человек умирал по какой-либо причине, как, например, пожилой возраст, они просто добавляли его в список. Плохая политика", — заявил Трамп.

Ранее телеканал CBS News со ссылкой на независимое исследование по заказу губернатора Пуэрто-Рико сообщал, что в результате разрушительного урагана "Мария" в Пуэрто-Рико погибли почти три тысячи человек. По первоначальным сведениям, ураган унес жизни 64 человек. Позже эта цифра была уточнена до около 1,4 тысячи погибших.

Ураган "Мария" обрушился на Пуэрто-Рико в сентябре 2017 года вскоре после того, как по территории прошел ураган "Ирма". Нанесенный ущерб оценивается в 90 миллиардов долларов: были полностью разрушены около 70 тысяч домов, еще около 300 тысяч получили повреждения.