Экс-премьер Латвии пожаловался на дефицит мыслящих людей

РИГА, 13 сен — РИА Новости. Главный дефицит современной Латвии — мыслящий человек, заявил бывший премьер страны Марис Гайлис и пожаловался, что в его блоге оставляли очень много негативных комментариев, а на многих новостных портала их вообще размещают "идиоты".

"Главный дефицит в Латвии — это мыслящий человек. Человек должен мыслить… должен быть способен к критическому мышлению и анализировать. Мы же видим, какие идиоты пишут комментарии на новостных порталах. Волосы дыбом встают", — сказал Гайлис журналистам в четверг.

По словам бывшего премьера, часто публикацией негативных комментариев занимаются сотрудники некоторых ведомств Латвии.

"Я раньше вел блог о строительстве в газете Diena. Получал много негативных комментариев. В Diena не говорили, кто их пишет, но они знают IP-адреса. Очень много из аппарата министерства внутренних дел их публикуют. Смешно, да?" — заявил Гайлис.