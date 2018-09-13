Врачи рассказали о состоянии раненого кандидата в президенты Бразилии

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 13 сен — РИА Новости. Раненный ножом кандидат в президенты Бразилии Жаир Болсонару в четверг утром был переведен в реанимацию после очередной операции, сообщает в коммюнике больница Albert Einstein, где находится пациент.

"Кандидат… был вновь переведен в отделение интенсивной терапии сегодня утром", — сообщили в больнице.

По данным врачей, операция длилась два часа и прошла успешно. В настоящий момент Болсонару проходит курс интенсивного лечения.

Ранее сообщалось, что в среду вечером Болсонару делали новую операцию. По данным врачей, у него были отмечены "прогрессирующее вздутие живота и тошнота", после чего ему была назначена компьютерная томография брюшной полости. Была выявлена непроходимость тонкого кишечника.

Болсонару был ранен ножом во время предвыборного митинга в городе Жуиз-ди-Фору штата Минас-Жерайс. Нападавшего задержали. Президентские выборы в Бразилии пройдут уже 7 октября.

Ранее медики сообщали, что срок госпитализации Болсонару составит от семи до десяти дней. Возобновление предвыборной деятельности кандидата вне госпиталя возможно не ранее чем через 20 дней. В связи с этим Болсонару намерен вести часть своей предвыборной кампании через интернет, оставаясь на реабилитации в госпитале.