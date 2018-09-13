В Саудовской Аравии пчела сорвала попытку установить мировой рекорд

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. В Саудовской Аравии улетевшая пчела помешала побить мировой рекорд по количеству сидящих на человеке насекомых, пишет Daily Mail.

Пчеловод Зухаир Фатани посадил на себя несколько десятков маток, намереваясь таким образом привлечь к себе 20 тысяч трутней.

Действующий рекорд принадлежит китайцу Руану Ляньминь, который удержал на своем теле около 64 килограммов насекомых. Фатани планировал собрать сто килограммов пчел, однако, отмечает издание, одна из маток улетела, и мужчине не удалось превзойти достижение жителя Китая.

В прошлом году Фатани уже пытался побить рекорд по количеству собранных пчел: он полтора часа стоял, покрытый тысячами насекомых, однако так и не приблизился к необходимой цифре.