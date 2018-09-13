Захарова назвала несостоятельным силовое принуждение талибов* к переговорам

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Развитие ситуации в Афганистане подтверждает несостоятельность ставки на силовое принуждение талибов* к переговорам, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

На брифинге в четверг Захарова отметила, что ситуация в Афганистане остается напряженной: под контроль движения талибов* перешел уезд Хамаб в провинции Джаузджан на границе с Туркменистаном, также существует угроза захвата талибами* уезда Дай-Мирдад в центральной провинции Вардак, а в провинции Нангархаре и в Кабуле прогремела серия взрывов, в результате которых погибли десятки человек.

"На наш взгляд подобное развитие событие лишний раз подтверждает несостоятельность ставки на силовое принуждение талибов* к переговорам и необходимость мирного решения афганской проблемы в том числе при содействии международных партнеров в рамках московского формата", — заявила Захарова.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан"*, которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. На территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*). Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.

* Террористические организации, запрещенные в России