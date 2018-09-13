"Таран против России": политолог рассказал, зачем Украина нужна Западу

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости. Украина нужна Западу исключительно как "таран против России", отсюда и агрессивная риторика украинского политикума с желанием "разгромить в пыль" соседнее государство, заявил крымский политолог Владимир Джаралла.

Ранее бывший министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что если бы Россия не была ядерной державой, НАТО давно бы ее "разгромила в пыль".

"Слова украинского политика, опытного управленца и экономиста, саркастичного и трезвомыслящего в других вопросах, показывают, что ничего у страны не осталось и никому она не нужна на том же самом Западе, кроме как таран против России", — сказал РИА Новости Джаралла.

По его словам, Суслов фактически повторил то, что сразу же говорили на Западе после воссоединения Крыма с Россией разные чиновники, от отставных военных до политиков.

"Тогда делались заявления, что если бы это была не Россия с ядерным оружием, а другая страна, мы бы давно ее бомбили. Тем самым они по сути называли вещи своими именами: не демократия Украины их интересует, а продвижение своих интересов под ее прикрытием. Просто Россия, наконец, набралась сил себя защищать, раз слушать ее никто не собирался", — сказал эксперт.