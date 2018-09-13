Министра инфраструктуры Украины заподозрили в коррупции

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) заподозрило министра инфраструктуры страны Владимира Омеляна в "незаконном обогащении и недекларировании".

Как отмечается в сообщении, опубликованном на сайте НАБУ, Омелян за период нахождения на государственной службе с 1 января 2000 года по 26 апреля 2018 года получил 2,17 миллиона гривен. При этом расходы только в 2008-2018 годах составили 3,45 миллиона гривен.

Помимо этого, в сообщении отмечается, что во время пребывания на должности замминистра инфраструктуры Омелян приобрел имущество, стоимость которого значительно превышает его законные доходы.

"Речь идет о новом внедорожнике BMW X5 2015 года выпуска и наличных в сумме 90 тысяч долларов и 25 тысяч евро. Общая стоимость таких активов на то время составляла четыре миллиона 230,5 тысячи гривен", — отмечается в сообщении.

Также в сообщении пресс-службы НАБУ сообщили, что налоговая декларация чиновника имеет серьезные неточности, а некоторые источники расходов Омелян вообще не указал.

Обвинение уже заявило о своем намерении попросить суд установить сумму залога для Омеляна в размере пяти миллионов гривен (175,4 тысячи долларов), сообщает Укринформ. Заседание суда пройдет в пятницу.

Владимир Омелян известен своими неоднозначными инициативами. В частности, он предлагал гражданам Украины вернуть на родину родственников, которые проживают в России. Также Мининфраструктуры страны под его руководством разработало проект, в котором предлагается прекратить автобусное и железнодорожное сообщение с Россией.