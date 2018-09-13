Суд в Киеве обязал антикоррупционное бюро завести дело на главу Минюста

КИЕВ, 13 сен — РИА Новости. Cоломенский суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудить уголовное дело в отношении министра юстиции Павла Петренко по подозрению в декларировании недостоверной информации, сообщил в четверг украинский информационный сайт Bihus.Info.

На Украине с 1 сентября 2016 года заработала система электронного декларирования доходов чиновников. В случае подачи ложной информации предусмотрена административная и уголовная ответственность.

"Соломенский суд обязал Национальное антикоррупционное бюро открыть производство в отношении министра юстиции Павла Петренко по подозрению в декларировании недостоверной информации", — говорится в сообщении. На сайте также опубликована копия решения суда.

По данным сайта, соответствующее решение суд принял после сюжета программы "Наши деньги с Денисом Бигусом", которая проводит журналистские расследования. В сюжете утверждалось, что племянница министра после его назначения стала собственницей двух элитных квартир в центре и автомобиля Lexus. В то же время, по данным журналистов, согласно электронной декларации, Петренко не имеет своего жилья и проживает в арендованном. При этом племянница министра не живет ни в одной двух элитных квартир.

На сайте сообщается, что министр отвергал подозрения в причастности к покупкам элитных квартир племянницы, однако заявил, что в мае отдыхал с ней в Турции и заплатил за отдых.

Как указано на сайте Bihus.Info, данный ресурс является группой антикоррупционных и информационных проектов, среди которых — программа "Наши деньги". Проект реализуется при поддержке ЕС.

Ранее на Украине возбудили дело против министра инфраструктуры Владимира Омеляна по статьям "декларирование недостоверной информации" и "незаконное обогащение", в четверг ему предъявили подозрение, в пятницу в суде обвинение будет просить об избрании министру меры пресечения в виде залога размером в 5 миллионов гривен (175,4 тысячи долларов).