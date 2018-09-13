Украинские политики устроили перепалку в эфире из-за "языка оккупанта"

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Бывший депутат Верховной рады от фракции "Свобода", известная защитница украинского языка Ирина Фарион, экс-глава Запорожской областной госадминистрации Евгений Червоненко и общественный деятель Дмитрий Спивак устроили перепалку в прямом эфире телеканала Newsone.

Фарион, участвующая в передаче в режиме телемоста, заявила, что русский язык — "язык оккупантов", а украинцев необходимо "приучать" использовать в публичном пространстве только государственный язык. Наказывать за несоблюдение этого правила нужно максимально жестко — вплоть до уголовной ответственности, предупредила политик.

Также она выступила против законопроекта, который требует, чтобы государственный язык не был препятствием для развития и потребностей языков национальных меньшинств. По ее мнению, люди, которые не знают в совершенстве государственного языка, должны быть лишены права на работу и образование в Украине.

Ее слова возмутили оппонентов — Червоненко и Спивака. Последний обвинил Фарион в том, что ее выступление разъединило страну и дискредитировало ценность толерантных взаимоотношений в обществе.

"Для меня русский язык — это не язык оккупанта, для меня — это язык Толстого, Пушкина, Лермонтова! Точно не госпоже Фарион и госпоже Ницой (Лариса Ницой, детская писательница, защитник украинского языка — ред.) определять, на каком языке кому из граждан Украины говорить!" — заявил Спивак.

Червоненко, в свою очередь, поинтересовался, когда политик в последний раз говорила правду: во время нынешних патриотических выступлений или когда преподавала основы марксизма-ленинизма и была кандидатом в члены Компартии СССР.

В итоге Фарион назвал посоветовала оппонентам уезжать "на свои этнические исконные земли", намекая на Россию.