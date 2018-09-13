На Украине создали детскую игру про УПА*

Во время марша националистов в честь годовщины Украинской повстанческой армии* в Киеве. Архивное фото

Во время марша националистов в честь годовщины Украинской повстанческой армии* в Киеве. Архивное фото

КИЕВ, 13 сен — РИА Новости. Институт национальной памяти Украины создал детскую игру, посвященную националистам, сообщила пресс-служба института.

"В рамках фестиваля "История: UA" готовится презентация следующего проекта — настольной игры "УПА* — ответ непокорного народа", — говорится в сообщении института в Facebook

Отмечается, что в игре есть элементы тактики и стратегии.

"Кроме учебных материалов, которые углубляют знания о борьбе Украинской повстанческой армии* против врагов, игра дает возможность детям и подросткам почувствовать себя настоящими командирами повстанцев", — рассказали в институте.

В мае 2015 года президент Петр Порошенко дал "Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии"* статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам — право на соцгарантии. Москва это решение осудила, отметив, что Украина — это та страна, где неонацисты от слов перешли к делу и убили тысячи людей.

"Украинскую повстанческую армию"* сформировали в октябре 1942 года как боевое крыло "Организации украинских националистов"* (ОУН*). Во время Второй мировой войны она воевала против советских войск на стороне гитлеровцев.

Героизация УПА* и ее лидеров — Степана Бандеры и Романа Шухевича вызывает критику со стороны общественности, которая призывает не забывать о зверствах бойцов ОУН-УПА*, например о Волынской резне — массовом уничтожении поляков в 1943 году. По данным исследователей, тогда погибли от 36 до 100 тысяч человек.

*Запрещённая в России экстремистская организация