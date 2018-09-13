Порошенко отчитался о доходах

КИЕВ, 13 сен – РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко задекларировал в сентябре около 48 тысяч долларов доходов в виде процентов, которые он получил от вкладов в "Международном инвестиционном банке" (МИБ), говорится в декларации президента на сайте единого реестра деклараций.

Во внесенных в сентябре данных в свою декларацию Порошенко указал, что получил процентный доход в общей сумме около 1,35 миллиона гривен (около 48 тысяч долларов) от вкладов в банке МИБ.

В предыдущих данных, внесенных в декларацию в конце августа, президент указал, что получил дивиденды 31,7 миллионов гривен (1,13 миллиона долларов).

На Украине с 1 сентября 2016 года заработала система электронного декларирования доходов чиновников. В случае подачи ложной информации предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Порошенко задекларировал за 2017 год 16 миллионов 303 тысячи 874 гривны (около 580 тысяч долларов) доходов. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман указал за 2017 год доходы на сумму около 650 тысяч долларов.

Согласно рейтингу украинского журнала "Фокус" ТОП-100 богатейших украинцев в 2017 году, каждый пятый украинский олигарх обеднел, в том числе Порошенко. В частности, состояние Порошенко, владеющего компаниями Roshen и Укрпроминвест-Агро, снизилось с 589 до 542 миллионов долларов.

Порошенко, владеющий и кондитерской корпорации Roshen, ранее сам заявил, что его личное состояние за годы президентства значительно уменьшилось, а жизнь на посту главы государства — "не сахар".