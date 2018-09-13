Порошенко отчитался о доходах

КИЕВ, 13 сен – РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко задекларировал в сентябре около 48 тысяч долларов доходов в виде процентов, которые он получил от вкладов в "Международном инвестиционном банке" (МИБ), говорится в декларации президента на сайте единого реестра деклараций.
В предыдущих данных, внесенных в декларацию в конце августа, президент указал, что получил дивиденды 31,7 миллионов гривен (1,13 миллиона долларов).
На Украине с 1 сентября 2016 года заработала система электронного декларирования доходов чиновников. В случае подачи ложной информации предусмотрена административная и уголовная ответственность.
Порошенко задекларировал за 2017 год 16 миллионов 303 тысячи 874 гривны (около 580 тысяч долларов) доходов. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман указал за 2017 год доходы на сумму около 650 тысяч долларов.
Порошенко, владеющий и кондитерской корпорации Roshen, ранее сам заявил, что его личное состояние за годы президентства значительно уменьшилось, а жизнь на посту главы государства — "не сахар".