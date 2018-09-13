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В мире

Не только собор: что еще могли бы увидеть Петров и Боширов в Солсбери

Сюжет:
Дело об отравлении Скрипалей (1775)
(обновлено: 14:53 13.09.2018)
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© Фото : Metropolitan PoliceПодозреваемые в попытке убийства Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери Александр Петров и Руслан БошировПодозреваемые в попытке убийства Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери Александр Петров и Руслан Боширов
© Фото : Metropolitan Police

ЛОНДОН, 13 сен — РИА Новости. Подозреваемые Лондоном по "делу Скрипалей" Александр Петров и Руслан Боширов в четверг в интервью RT и Sputnik рассказали о своем визите в британский Солсбери, отметив достопримечательности этого города. Россияне описали знаменитый Солсберийский собор, настоящую "английскую готику" города, но признались, что погода не позволила им увидеть многое другое.

Корреспонденты РИА Новости рассказали о том, какие места еще можно посетить в ведущем свою историю с первого тысячелетия нашей эры 40-тысячного городка, через который поток туристов едет в Стоунхендж.

Оттаявший Солсбери

По словам Петрова, путешествие в Великобританию не было бизнес-поездкой, а они планировали "оторваться в Лондоне" и съездить в Солсбери, который им посоветовали друзья, "одним днем".

Он рассказал, что они впервые прибыли в Солсбери 3 марта, "но так как город был весь завален снегом, нас хватило ровно на полчаса". Россияне промокли, вернулись на вокзал и на ближайшей электричке уехали обратно – "максимум 3 числа провели там час", добавил Боширов.

Подозреваемые в попытке убийства Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери Александр Петров и Руслан Боширов
© Фото : Metropolitan Police
Приключения в Англии: что стоит знать о "подозреваемых" в деле Скрипаля

По их словам, 4 марта, когда "все растаяло", они вернулись в Солсбери — посмотреть достопримечательности, посмотреть Солсберийский собор и Олд Сарум, сидели в парке, пили кофе в кафе, "гуляли и наслаждались английской готикой". По словам Петрова, у британских СМИ должно быть "с собора очень много фотографий". Боширов назвал этот собор "знаменитым не только во всей Европе, но и во всем мире… своим 120-метровым шпилем, своими самыми первыми часами", отметив что "там очень много русских туристов".

Проездом в Стоунхедж

Город Солсбери расположен примерно в 140 километрах к северо-западу от Лондона. Добраться до него можно на автомобиле, при этом время в пути составит около двух часов, или на поезде с лондонского вокзала Waterloo за один час и сорок минут. Стоимость билета для одного человека составляет примерно 40 фунтов стерлингов за поездку туда и обратно.

Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян. Архивное фото
Симоньян рассказала о своей реакции на звонок Петрова и Боширова

Солсбери является популярным туристическим направлением благодаря двум достопримечательностям – археологическому комплексу Стоунхендж, самому знаменитому древнему историческому сооружению в Англии и городскому кафедральному собору, в котором хранится одна из копий Хартии вольностей.

"Основной поток туристов едет в Стоунхендж. Группы в основном приезжают из Азии — Китай, Япония, есть и из стран СНГ. В индивидуальном порядке приезжают в большей части европейцы и часть россиян. В России знают Стоунхендж и часто приезжают посмотреть его, совмещая это с прогулкой по Солсбери", — рассказала РИА Новости одна из частных гидов, специализирующаяся на организации индивидуальных туров по Лондону и Кембриджу.

Александр Петров и Руслан Боширов во время интервью с главным редактором МИА Россия сегодня и телеканала RT Маргаритой Симоньян
© RT
Петров и Боширов назвали ситуацию вокруг них "фатальным совпадением"

По словам собеседницы агентства, тур в Солсбери часто планируется на полный день с поездкой к Стоунхенджу, до которого можно добраться за 35 минут на специальном туристическом автобусе, заплатив 15 фунтов за билет. Вторую половину дня займет прогулка по Солсбери, который в центральной части представляет собой полностью сохранившийся старинный город с исторической застройкой.

"Удачным вариантом будет поездка одного дня, когда вы после ночевки в Лондоне поездом едете в Солсбери и Стоунхендж, проводите в городе день, ужинаете и к позднему вечеру возвращаетесь в гостиницу в Лондон. Расстояния в самом городе и время в пути до него небольшие и позволяют путешествовать даже с детьми. Для взрослого туриста это небольшая нагрузка", — сказала гид.

Пабы и шоппинг в Солсбери

Главной городской достопримечательностью является готический собор Девы Марии 13-го века, известный в том числе и тем, что обладает самым длинным в Британии шпилем высотой в 55 метров. Собор открыт для прихожан, в нем проводятся службы. Туристы могут посещать собор свободно, однако для подъема на башню требуется бронировать билеты стоимостью 13,5 фунта стерлингов. В городе есть живописный парк, несколько колледжей с кампусами.

Александр Петров и Руслан Боширов во время интервью с главным редактором МИА Россия сегодня и телеканала RT Маргаритой Симоньян
© RT
Петров и Боширов рассказали, почему пришли к СМИ

"В Солсбери есть несколько старых пабов, небольшие магазины в центральной части, кафе. Через город протекает река Эйвон, что делает центр города живописным и приятным для прогулок. Поездка в Солсбери может стать хорошим способом посмотреть Англию — до Солсбери удобно добираться, здесь можно интересно провести день", — рассказала собеседница агентства.

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© RT
"Оторваться в Лондоне" – Петров и Боширов рассказали о причинах визита в Британию

Дом Сергея Скрипаля находится в 30 минутах ходьбы от центра города на улице Christie Miller Road. Также до него можно добраться на городском автобусе за 15 минут.

Петрову и Боширову эта информация также будет в новинку — они признались, что не в курсе того, где расположен дом Скрипалей в Солсбери. Боширов на это заметил, что не знает — "может и проходили мимо, может и не проходили".

Подозреваемый в попытке убийства Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери Александр Петров. Архивное фото
© Фото : Metropolitan Police
"Подозреваемые" в отравлении Скрипалей рассказали о планах на будущее

Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.

Россия не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировал инициативу и отказал в доступе к Скрипалям. Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.

Позднее Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых в отравлении Скрипалей", утверждая, что это два офицера ГРУ – Александр Петров и Руслан Боширов.  В Москве заявили, что эти имена России "ничего не говорят" и вновь призвали Британию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.

Самые страшные отравляющие вещества
© Инфографика
Самые страшные отравляющие вещества

 

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В мире
Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
pet.g6
Ну, теперь в Солсбери появится еще одна достопримечательность - место где стоял дом Скрипаля :))
15:09
13.09.2018
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