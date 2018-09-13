МИД Британии прокомментировал интервью "подозреваемых" по делу Скрипалей

ЛОНДОН, 13 сен — РИА Новости, Мария Табак. МИД Великобритании считает интервью подозреваемых по делу Скрипалей очередным примером "запутывания вопроса и лжи со стороны России".

"Правительству очевидно, что эти люди — офицеры российской военной разведки, ГРУ, и что они использовали чрезвычайно токсичное незаконное химоружие на улицах нашей страны", — заявил РИА Новости представитель британского внешнеполитического ведомства.

В беседе с главным редактором RT и МИА "Россия сегодня" Маргаритой Симоньян Александр Петров и Руслан Боширов заявили, что побывали в Солсбери как туристы, ничего не знали про Скрипалей и работают в фитнес-индустрии.

По словам мужчин, они не привезли никаких отравляющих веществ и даже не знали, где расположен в Солсбери дом Скрипалей.

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Дело Скрипалей