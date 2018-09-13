МИД Британии прокомментировал интервью "подозреваемых" по делу Скрипалей

ЛОНДОН, 13 сен — РИА Новости, Мария Табак. МИД Великобритании считает интервью подозреваемых по делу Скрипалей очередным примером "запутывания вопроса и лжи со стороны России".
В беседе с главным редактором RT и МИА "Россия сегодня" Маргаритой Симоньян Александр Петров и Руслан Боширов заявили, что побывали в Солсбери как туристы, ничего не знали про Скрипалей и работают в фитнес-индустрии.
По словам мужчин, они не привезли никаких отравляющих веществ и даже не знали, где расположен в Солсбери дом Скрипалей.
Дело Скрипалей
Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.
В начале сентября Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых в отравлении Скрипалей", утверждая, что это два офицера ГРУ — Александр Петров и Руслан Боширов. В Москве заявили, что эти имена России "ничего не говорят" и вновь призвали Британию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.
В среду Владимир Путин заявил, что российские власти уже нашли Александра Петрова и Руслана Боширова, которых британская прокуратура считает ответственными за инцидент в Солсбери. Он призвал обоих мужчин связаться со СМИ и "все рассказать". Путин также отметил, что в их рассказе "ничего особенного криминального нет".