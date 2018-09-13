Русскоязычные жители США рассказали о подготовке к урагану "Флоренс"

ВАШИНГТОН, 13 сен — РИА Новости, Алексей Богдановский. Опасный ураган "Флоренс" приближается к побережью США из Атлантического океана и может ударить по побережью Южной и Северной Каролины уже в пятницу. Власти объявили принудительную эвакуацию обширных территорий, не менее 300 тысяч человек уже эвакуированы. Несколько русскоязычных жителей США рассказали РИА Новости о том, как они готовятся к урагану.

Эвакуация из Чарлстона

В историческом городе Чарлстон, туристическом центре Южной Каролины, была объявлена обязательная эвакуация. Мэр города просил жителей учесть, что оставаться можно только на свой страх и риск. По словам москвички Татьяны Байер, некоторые ее знакомые остались в Чарлстоне, другие уехали. Татьяна с мужем ожидают ребенка, и поэтому было решено уехать — чтобы в случае необходимости можно было добраться до врача и больницы.

"Мы сегодня утром приехали в Орландо (штат Флорида) от урагана… Мы останавливаемся у родственников", — рассказала Татьяна Байер.

По ее словам, она работает в государственной организации, которую временно закрыли, как только губернатор объявил обязательную эвакуацию. Муж Татьяны работает программистом и может работать удаленно.

По словам Татьяны, они с мужем подготовили дом к возможному наводнению.

"Окружили гараж песком, его бесплатно раздавали в прошлые выходные. Покупали бензин и хранили в канистре заранее, так как когда уезжали, заправки уже не работали", — рассказала она.

"Многие решили пересидеть"

По словам выходца из Одессы Дмитрия Пахотина, многие остались и в городе Мертл-Бич в Южной Каролине, который может оказаться в эпицентре урагана. Этот популярный курорт с многокилометровыми океанскими пляжами ежегодно принимает до 14 миллионов туристов.

"На дорогах ещё можно встретить автомобили, однако город выглядит пустынным — большинство жителей уже эвакуировалось. Многие забили окна досками. Часть жителей планирует выехать завтра утром (в четверг), и я в их числе", — сообщил Пахотин.

"Однако достаточно большое количество людей решило пересидеть ураган в своих домах", — добавил он. По словам Пахотина, он не исключает, что власти введут комендантский час, чтобы избежать роста краж в городе.

Далеко от океана

Даже в значительно отдаленных от океана районах подготовка идет полным ходом.

"Я в западной части Северной Каролины, у нас ожидается дождь, может, небольшие наводнения в воскресенье. Кроме минимума покупок воды и консервов, ничего особенного", — рассказал РИА Новости русскоязычный житель США, работающий полицейским на частичной занятости.

Он предположил, что в городе и в округе создадут командный центр для координации при ликвидации последствий урагана.

Для ликвидации последствий в повышенной готовности находятся не только полиция, но и подразделения национальной гвардии, играющей в США роль внутренних войск.

Мария Варнум-Калашникова живет в городе Роли в Северной Каролине — крупном экономическом центре с населением почти в полмиллиона человек. От Роли до ближайшей точки океанского побережья — более 200 километров, но и там идут приготовления к урагану.

"На четверг-пятницу закрыты все школы, на работу тоже не надо. Все будут сидеть дома и ждать стихию. Сами мы хорошо подготовились. У нас есть электрогенератор, четыре ванны наполнены водой плюс вода в бутылках. Мы пересмотрели аптечки, у нас есть всё для оказания первой медицинской помощи. Едой тоже запаслись, как кроты", — рассказала Варнум-Калашникова.

"Все соседи убирают мелкие предметы со своих участков. Всякие садовые столики-стульчики, зонтики, батуты и детские качели", — добавила она.

Мария заявила, что во вторник видела на скоростной трассе I95, соединяющей все атлантическое побережье США, длинную колонну скорых, пожарных и аварийно-спасательных команд, а также множество машин Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях.

"Подготовка идет полным ходом", — заключила она.