Кириленко предложил лишить гражданства некоторых украинских политиков

КИЕВ, 13 сен – РИА Новости. Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко заявил, что некоторых представителей партии "Оппозиционный блок" нужно лишить украинского гражданства за их "антигосударственную деятельность".

Ранее глава украинского МИД Павел Климкин заявил, что Украина никогда не будет подписывать контракт на поставку воды в Крым, где будет указываться принадлежность полуострова России. В четверг фракция "Оппозиционный блок" в Раде потребовала от властей Украины "немедленно обеспечить право крымчан на доступ к пресной воде", прекратить "геноцид, который нарушает права крымчан", и отправить Климкина в отставку.

"Оппозиционный блок" требует отставки Климкина за четкую позицию по Крыму. Напротив, уже давно пора лишить украинского гражданства некоторых деятелей "Оппозиционного блока" за антигосударственную деятельность, разжигание межконфессиональной вражды и работу против территориальной целостности Украины", — написал Кириленко в Twitter.

Ранее в Крыму произошел выброс загрязняющего вещества на заводе "Крымский титан" из-за обострения ситуации с кислотонакопителем. Он представляет собой открытый водоем, который за последние годы значительно обмелел, что привело к увеличению концентрации оставшихся кислот и испарению различных химических веществ в атмосферу. Отстойник разбавляли водой, поступающей по Северо-крымскому каналу, однако после воссоединения полуострова с Россией Украина перекрыла поставки днепровской воды.

Заместитель украинского министра по вопросам "временно оккупированных" территорий Юрий Грымчак заявил, что Украина может возобновить поставки воды в Крым при условии признания "оккупации" полуострова Россией. Позже представитель президента Украины Борис Бабин отметил, что Киев "любой ценой" не допустит возобновления поставок воды в Крым.

Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал, эта вода использовалась для полива около 140 тысяч гектаров сельхозугодий. После воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена.

Самые большие трудности возникли у аграриев на севере Крыма, которым пришлось перейти на выращивание менее влагоемких культур, а также в восточной части полуострова. Частично проблему водоснабжения восточного Крыма удалось решить после переброски воды из крымской реки Биюк-Карасу в Северо-Крымский канал и бурения новых артезианских скважин.