ФАО бьет тревогу из-за "глобальной пандемии" ожирения

РИМ, 13 сен — РИА Новости, Александр Логунов. Глобализированная продовольственная система не обеспечивает людей продуктами, которые им необходимы для ведения здорового образа жизни, но вместо этого способствует их ожирению, нужна госполитика по борьбе с ожирением, заявил генеральный директор продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Жозе Грациану да Силва.

"К сожалению, сырьевым товарам и промышленно произведенному дешевому продовольствию намного проще стать частью международного товарооборота", — заявил да Силва на семинаре в Ватикане по безопасности пищевых продуктов и здоровому питанию.

Согласно последним оценкам, избыточный вес в мире имеют 2,6 миллиарда человек, а доля людей, страдающих ожирением, увеличилась с 11,7% в 2012 году до 13,2% в 2016 году. Проблема особенно остро стоит в малых островных развивающихся государствах в Тихом океане, которым приходится импортировать большую часть продовольствия. По меньшей мере в 10 странах тихоокеанских островов более 50% (и в некоторых до 90%) населения имеют избыточный вес. Основная причина кроется в чрезмерном потреблении импортируемых промышленных продуктов питания, насыщенных солью, натрием, сахаром и трансжирами.

"Если мы не предпримем срочные меры для прекращения роста показателей ожирения, в мире в скором времени станет больше людей, страдающих ожирением, чем голодающих. Существует несколько факторов, стоящих у истоков глобальной пандемии ожирения. Из них нездоровый рацион питания является наиболее значимым", — сказал директор ФАО, слова которого приводятся в сообщении организации.

Он указал на расширение доступности высококалорийных продуктов питания с высоким содержанием жира, сахара и соли, продажи которых стимулируются посредством агрессивного маркетинга и рекламы.

"Фаст-фуд — лучший тому пример. Эта категория продуктов дешевле, к этим продуктам легче получить доступ, их легче приготовить, чем свежие продукты, особенно бедным людям в городских районах", — сказал глава ФАО.

По его словам, в случае нехватки средств на продовольствие люди делают выбор в пользу менее дорогих продуктов питания, которые часто являются высококалорийными, с низким содержанием питательных веществ. Однако потребление этих дешевых продуктов имеет высокую цену для общества в целом, приводя к ожирению, что является фактором риска распространения многих неинфекционных заболеваний, таких как сердечные заболевания, инсульт, диабет и некоторые виды рака.

В этой связи генеральный директор ФАО заявил о необходимости государственной политики, направленной на борьбу с ожирением и избыточным весом.

"Страны должны вводить законы, способствующие обеспечению здорового рациона питания на основе локально произведенной продукции и стимулирующие частный сектор на производство более здоровой пищи", — сказал да Силва.

Эти меры могут включать в себя налоги на ввоз нездоровых продуктов питания, четкую и информативную маркировку продуктов, ограничение рекламы нездоровой пищи для детей и снижение содержания соли и сахара, используемых при производстве продуктов питания или даже запрещение использования некоторых ингредиентов, таких как трансжиры, отметил он.

Кроме того, правительствам следует также поощрять диверсификацию продуктов питания и облегчить доступ на рынки для местных продуктов, произведенных семейными фермерскими хозяйствами, например, посредством таких инструментов, как программы школьного питания, которые связывают его и местное производство, тем самым оживляя локальную экономику и обеспечивая здоровый рацион питания для детей, заявил да Силва.

Генеральный директор ФАО также отметил, что торговые соглашения должны быть разработаны таким образом, чтобы было дешевле производить местные более питательные продукты, ограничивая приток импортной дешевой пищи с высоким содержанием жиров, сахара и соли. Он также подчеркнул важность образования, в том числе школьных учебных программ, которые обучают детей, как приготовить здоровые блюда и выбрать здоровый рацион питания, а также выделил роль более широкого доступа к информации для потребителей с целью повышения осведомленности о здоровом питании, отмечается в сообщении всемирной организации.