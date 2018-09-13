Давление США не поможет им в решении торговых противоречий, заявили в Китае

ПЕКИН, 13 сен – РИА Новости. Шантаж и давление не помогут США урегулировать торговые противоречия с Китаем, соответствующие заявления американской стороны ведут к эскалации трений, заявил на брифинге в четверг официальный представитель министерства коммерции Китая Гао Фэн.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов ввести пошлины на товары из Китая стоимостью еще 267 миллиардов долларов в дополнение к уже имеющимся пошлинам на продукцию стоимостью 250 миллиардов долларов.

"Мы обратили внимание на соответствующие заявления американской стороны. Односторонние меры США по повышению таможенных пошлин в конечном итоге нанесут ущерб интересам народам Китая, США и всего мира", — заявил представитель ведомства.

По его словам, "американская сторона, не обращая никакого внимания на многочисленные призывы деловых кругов и потребителей, продолжает делать заявления, которые могут привести к усилению торговых трений США и КНР, подобные действия с применением давления и шантажа не окажут на Китай никакого эффекта и не помогут в решении проблем".

"Мы надеемся, что американская сторона в соответствии с пожеланиями своего народа будет придерживаться прагматичного подхода для того, чтобы вернуть торгово-экономические отношения Китая и США на верный путь путем равноправного и честного диалога и консультаций", — подчеркнул Гао Фэн.

Торговая война между Китаем и США началась после того, как 6 июля этого года в силу вступили взаимные повышенные таможенные пошлины между этими государствами. США ввели пошлину в 25% на импорт 818 наименований товаров из Китая общим объемом поставок в 34 миллиарда долларов в год. В качестве контрмеры Китай в этот же день ввел пошлину в 25% на импорт равнозначного объема американских товаров. В августе США ввели пошлину в 25% на импорт китайских товаров объемом 16 миллиардов долларов, сразу после этого китайская сторона ввела аналогичные меры. Недовольство США вызывает торговый дисбаланс между двумя странами, который, по оценкам Вашингтона, составляет 500 миллиардов долларов в пользу Китая.