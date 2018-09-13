Клинцевич ответил на слова украинского экс-министра о "разгроме России"

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Российский сенатор Франц Клинцевич, комментируя слова экс-министра экономики Украины Виктора Суслова о том, что Россию без ядерного оружия "можно разгромить в пыль", заявил, что если бы Советский Союз не обладал ядерным оружием, то "не было бы Украины вообще".

Бывший министр экономики Украины в эфире телеканала "112 Украина" заявил, что НАТО бы "давно разгромила Россию в пыль", если бы у нее не было ядерного оружия. Говоря об учениях "Восток-2018", он заявил, что эти маневры якобы нацелены на то, чтобы другие страны избегали военного конфликта с РФ.

"Еще один пример, когда русофобия приводит к полной потере всяких мыслительных способностей. И такие люди еще называют себя патриотами Украины. Неужели трудно понять, заглянув на полвека назад, что Советский Союз, в состав которого, как известно, входила и Украина, был бы действительно, говоря словами того же Виктора Суслова, разгромлен в пыль, не обладай он ядерным оружием? В этом случае не было бы не только независимой Украины. Не было бы Украины вообще", — написал сенатор в соцсети Facebook.

Клинцевич отметил, что именно наличие у СССР ядерного оружия стало одним из решающих факторов предотвращения катастрофической по своим последствиям новой мировой войны, начать которую, как подтверждают документы, планировали США. "И сегодня сохранение стратегического баланса сил в мире обеспечивает его безопасность", — добавил российский сенатор.

Маневры "Восток-2018" начались 11 сентября и продлятся семь дней. Они проходят под руководством министра обороны Сергея Шойгу на территории Дальнего Востока и в прилегающих акваториях Тихого океана. В ходе маневров отрабатываются вопросы применения межвидовых войсковых группировок в интересах обеспечения военной безопасности РФ.