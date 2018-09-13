РАМАЛЛАХ (Западный берег реки Иордан), 13 сен — РИА Новости. Внешнеполитический советник президента Палестины Набиль Шаат рассказал, как четверть века назад на историческом саммите в Вашингтоне "ради мира" уговорил первого палестинского лидера Ясира Арафата обойтись без поцелуев, но не стал даже пытаться переодеть его из военного в штатское.

В интервью РИА Новости один из ключевых участников встречи поделился закулисными подробностями церемонии на лужайке у Белого дома, где Арафат и израильский премьер Ицхак Рабин скрепили рукопожатием договоренности, давшие старт незавершенному до сих пор мирному процессу, движению к обретению палестинцами независимого государства.

"В Вашингтоне творилась история. Нас признали Соединенные Штаты, по крайней мере, признали ООП — Организацию освобождения Палестины. А Ясир Арафат, наш лидер, был равен Ицхаку Рабину в представлении и подписании первого двустороннего соглашения. Оно позволило вернуться палестинскому руководству, а девяти тысячам членов Армии освобождения Палестины стать полицейскими силами в Газе и Иерихоне, а затем на всем Западном берегу. Оно открыло дорогу к урегулированию конфликта. Это было историческое событие", — вспоминает собеседник агентства.

Один из руководителей палестинской делегации, он в те дни, по его словам, выполнял роль "эмиссара" между Арафатом и президентом США Биллом Клинтоном, между Арафатом и Рабином.

"Там было много трудностей, разных моментов. Расскажу один случай. Мне звонит президент Клинтон и говорит: "Хочу попросить о важной уступке, которая необходима, чтобы обеспечить успех этой встречи… Не могли бы вы убедить господина Арафата надеть гражданский пиджак вместо военного кителя? Мы считаем, что это важно, чтобы продемонстрировать реальный переход от борьбы к миру", — рассказывает Шаат.

Он ответил отказом, помня, как не удалась ему предыдущая попытка переодеть Арафата в штатское.

"Я уже пытался, когда он приезжал в ООН в 1974 году. Я прибыл туда заранее и занимался всеми приготовлениями к его выступлению. Тогда на все уговоры Арафат ответил: "Нет, потому что главное, во что вы верите, а не как одеты, а я хочу мира". После этого он выступил со своей знаменитой речью: "Я приехал сюда с революционным пистолетом в одной руке и оливковой ветвью мира в другой. Не дайте оливковой ветви выпасть из моей руки", — заявил Шаат.

У Клинтона тогда нашлась еще одна просьба к Арафату.

"Я попрошу вас о еще одном одолжении. Не могли бы вы попросить его обойтись без поцелуев, объятий и ограничиться рукопожатием". Я ответил: "Это очень трудно, но ради мира я сделаю это". В результате мы могли видеть, как Арафат обменивался рукопожатием с Рабином и Клинтоном", — рассказал собеседник агентства.

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