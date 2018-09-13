В Норвегии обнаружили документы пропавшего соратника Ассанжа

МУРМАНСК, 13 сен – РИА Новости. Среди вещей, обнаруженных норвежским рыбаком в море на юге Норвегии во вторник вечером, находится документы, удостоверяющие личность пропавшего три недели назад соратника основателя WikiLeaks голландца Арьена Кампхёйса, утверждает телеканал TV2 со ссылкой на свои источники.

"Полиция заявляет о том, что обнаруженные вещи принадлежат пропавшему голландцу. По информации TV2, обнаруженные в море находки — это документы, удостоверяющие личность Арьена Кампхёйса", — сообщает телеканал.

Как журналистам рассказали местные моряки, в том районе, где были обнаружены документы, — очень сильное течение, поэтому их могло отнести далеко от того места, где они были выброшены.

Как сообщалось ранее, во вторник вечером рыбак обнаружил вещи, которые принадлежали исчезнувшему Арьену Кампхёйсу, в море между Рогнаном и Фауске. В сообщении для прессы полиция сообщила, что, по их мнению, 20 августа голландец сел на поезд из Буде (на севере Норвегии — ред.) до Рогнана около 16.05 и добрался до Рогнана в 17.29. Норвежские и голландские полицейские продолжают расследование в этом районе и исследуют все обстоятельства, связанные с найденными вещами.

В конце августа голландская полиция объявила розыск 47-летнего кибераналитика Арьена Кампхёйса, об исчезновении которого сообщил его коллега. В последний раз его видели 20 августа в отеле в норвежском городе Будё, где он проводил отпуск. Один из свидетелей позднее заявил, что видел Кампхёйса в Дании. К поиску подключилась норвежская и датская полиция. На данный момент правоохранители не делают предположений о том, что могло случиться с мужчиной.

Житель Нидерландов Арьен Кампхёйс является экспертом по кибербезопасности и выступал в качестве консультанта для WikiLeaks, а также работал с агентством Рейтер.

Ассанж в 2006 году основал сайт WikiLeaks для публикации различных секретных или закрытых для общего доступа сведений, разоблачающих коррупцию и злоупотребления. Поначалу целью WikiLeaks было названо разоблачение коррупции в странах Средней Азии, Китае и России, однако большое внимание уделялось и разоблачению деятельности правительств и корпораций на Западе. Ассанж с 2012 года находится в посольстве Эквадора в Лондоне. Тогда он обратился к эквадорским властям с просьбой о политическом убежище из-за опасений экстрадиции шведскими властями в США в связи с его деятельностью в WikiLeaks.