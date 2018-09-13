Скотленд-Ярд не стал комментировать интервью с Петровым и Бошировым

ЛОНДОН, 13 сен – РИА Новости, Мария Табак. Представитель столичной полиции Лондона не стала комментировать РИА Новости вышедшее в четверг интервью RT и Sputnik с подозреваемыми в Великобритании по "делу Скрипалей" Александром Петровым и Русланом Бошировым.

"На данный момент у нас нет ответа или комментария на этот счет", — сказала представитель Скотленд-Ярда, добавив, что если комментарий будет, полиция сразу же распространит его.

Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.

Россия не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировал инициативу и отказал в доступе к Скрипалям. Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.

Президент России Владимир Путин заявил, что власти РФ знают личности "подозреваемых" по "делу Скрипалей", о которых заявил Лондон. Глава государства попросил их объявиться и поговорить со СМИ.