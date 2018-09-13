Москалькова попросила Трампа помиловать Ярошенко

КАЛУГА, 13 сен — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова написала обращение к Дональду Трампу с просьбой помиловать арестованного в Соединенных Штатах Константина Ярошенко.
"Мне ответил госсекретарь, что будем рассматривать, но пока не готовы", — сказала она на встрече со студентами Калужского университета.
Омбудсмен добавила, что ей удалось получить разрешение Вашингтона на свидание Ярошенко с женой.
Дело Ярошенко
Константина Ярошенко арестовали в мае 2010 года в Либерии, после чего вывезли в США. Американские власти обвинили его в подготовке сговора с целью доставки в Штаты крупной партии наркотиков.
В 2011 году суд приговорил его к 20 годам тюрьмы общего режима. Сначала он отбывал этот срок в тюрьме "Форт-Дикс" в Нью-Джерси, затем его перевели в исправительное учреждение "Данбери" в штате Коннектикут.
В апреле 2016 года апелляционный суд Нью-Йорка отказал Ярошенко в пересмотре приговора, а от апелляции в Верховный суд он отказался сам. Защита многократно указывала на негуманное обращение, недостаток медицинского внимания и, как следствие, ухудшение состояния здоровья россиянина. Сам Ярошенко жаловался на дискриминацию в тюрьме.