В Раде назвали "геноцидом" прекращение поставок воды в Крым

КИЕВ, 13 сен — РИА Новости. Украинская парламентская партия "Оппозиционный блок" потребовала от властей в Киеве возобновить поставки пресной воды в Крым и отправить в отставку главу МИД Павла Климкина.
Также в "Оппозиционном блоке" потребовали отставки министра иностранных дел Украины Павла Климкина, который ранее заявил, что Киев никогда не подпишет контракт на поставку воды в Крым, где будет указываться принадлежность полуострова России.
Выброс химических веществ
Ранее в Армянске произошел выброс загрязняющего вещества на заводе "Крымский титан" из-за обострения ситуации с кислотонакопителем. Он представляет собой открытый водоем, который за последние годы значительно обмелел, что привело к увеличению концентрации оставшихся кислот и испарению различных химических веществ в атмосферу. Отстойник разбавляли водой, поступающей по Северо-Крымскому каналу, однако после воссоединения полуострова с Россией Украина перекрыла поставки днепровской воды.
Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал, эта вода использовалась для полива около 140 тысяч гектаров сельхозугодий.