В Раде назвали "геноцидом" прекращение поставок воды в Крым

КИЕВ, 13 сен — РИА Новости. Украинская парламентская партия "Оппозиционный блок" потребовала от властей в Киеве возобновить поставки пресной воды в Крым и отправить в отставку главу МИД Павла Климкина.

В заявлении, опубликованном на сайте партии, указывается, что блокирование подачи пресной воды в Крым "является геноцидом, нарушает права крымчан и одновременно противоречит задачам обеспечения национальной безопасности Украины".

Также в "Оппозиционном блоке" потребовали отставки министра иностранных дел Украины Павла Климкина, который ранее заявил, что Киев никогда не подпишет контракт на поставку воды в Крым, где будет указываться принадлежность полуострова России.

Выброс химических веществ

"За свои слова, что Крым нужно отставить без воды, министр иностранных дел Климкин должен понести ответственность. Государственный чиновник, открыто призывающий нарушить нормы международного права и обязывающий ограничить крымчан в доступе к воде, должен быть отправлен в отставку и осужден за геноцид", — подчеркнули в партии.

Ранее в Армянске произошел выброс загрязняющего вещества на заводе "Крымский титан" из-за обострения ситуации с кислотонакопителем. Он представляет собой открытый водоем, который за последние годы значительно обмелел, что привело к увеличению концентрации оставшихся кислот и испарению различных химических веществ в атмосферу. Отстойник разбавляли водой, поступающей по Северо-Крымскому каналу, однако после воссоединения полуострова с Россией Украина перекрыла поставки днепровской воды.

Заместитель украинского министра по вопросам "временно оккупированных" территорий Юрий Грымчак заявил, что Украина может возобновить поставки воды в Крым при условии признания "оккупации" полуострова Россией. Позже представитель президента Украины Борис Бабин отметил, что Киев "любой ценой" не допустит возобновления поставок воды в Крым.

Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал, эта вода использовалась для полива около 140 тысяч гектаров сельхозугодий.