Украинского провайдера оштрафовали за ретрансляцию российских телеканалов

КИЕВ, 13 сен — РИА Новости. Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания оштрафовал провайдера из Мариуполя на 1,2 тысячи долларов за ретрансляцию российских телеканалов, сообщил в четверг член регулятора Сергей Костинский.

По его информации, на заседании в четверг регулятор решил назначить штраф и предупреждение провайдеру кабельной сети "АРХАТ" из Мариуполя Донецкой области.

"По результатам внеплановой проверки Национальный совет установил, что провайдер нарушил общую концепцию отбора программ для ретрансляции. Более того, ретранслировал иностранные, в частности, российские телеканалы… Сумма штрафа за подобные нарушения составляет 25% от суммы лицензионного сбора. Для ООО "АРХАТ" она равна 34,5 тысячи гривен (около 1,2 тысячи долларов по курсу нацбанка)", — написал Костинский на своей странице в Facebook.

Киев неоднократно ограничивал работу российских СМИ в стране, в том числе регулярно запрещая въезд на Украину журналистам из России. В марте 2015 года была приостановлена аккредитация при органах госвласти Украины 115 российских СМИ, на Украине также запрещена трансляция основных российских телеканалов.

МИД РФ назвал отключение российских телеканалов наступлением на свободу СМИ и призвал ОБСЕ, ЕС и США жестко отреагировать на этот запрет, а также на депортацию с Украины журналистов российских СМИ, заявив, что двойные стандарты в этой области, практикуемые Западом, недопустимы.