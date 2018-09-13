Петров и Боширов рассказали, почему пришли к СМИ

Александр Петров и Руслан Боширов во время интервью с главным редактором МИА Россия сегодня и телеканала RT Маргаритой Симоньян

Александр Петров и Руслан Боширов во время интервью с главным редактором МИА Россия сегодня и телеканала RT Маргаритой Симоньян

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Подозреваемые Лондоном в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей Александр Петров и Руслан Боширов заявили, что если бы не призыв президента РФ Владимира Путина, они бы не пришли к СМИ, а выложили видеообращение в интернет.

В среду, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке, президент России Владимир Путин заявил, что власти РФ знают личности объявленных Лондоном "подозреваемых" по "делу Скрипалей". Глава государства попросил их объявиться и поговорить со СМИ.

"Скорее, это было бы выложено в сеть в виде видеообращения. Мы раньше не сталкивались со СМИ, и было бы проще излить душу в интернете", — сказал Петров в интервью RT и Sputnik.

По его словам, он услышал призыв президента по радио и решил позвонить.

Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.

Россия не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировал инициативу и отказал в доступе к Скрипалям. Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.

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Позднее Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых в отравлении Скрипалей", утверждая, что это два офицера ГРУ – Александр Петров и Руслан Боширов. В Москве заявили, что эти имена России "ничего не говорят" и вновь призвали Британию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.