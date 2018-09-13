Симоньян рассказала, как снимали интервью с Петровым и Бошировым

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян рассказала, как снималось интервью с россиянами Александром Петровым и Русланом Бошировым, которых Лондон подозревает в причастности к "делу Скрипалей".
"Эти люди отказались приходить в студию или куда-либо, где много людей. Сказали, что придут только ко мне в кабинет и настаивают, чтобы была одна камера. В итоге, снимали натурально в моем кабинете, все-таки на две камеры (вторая писала ту самую обратную точку, которую мы пока решили не монтировать в интервью)", — написала она в Telegram-канале.
Симоньян отметила, что Петров и Боширов "отказались отвечать на какие-либо вопросы, по которым можно было бы получить информацию об их окружении, биографии, бизнесе, друзьях или чем-либо, что даст возможность журналистам "копать дальше".
"Паспорта показать на камеру отказались. Зато показали "ту самую" куртку. Внешне они довольно спортивные мужчины с довольно модными стрижками-бородками. Один, Петров, вообще, похоже, качок. Это видно в интервью. Один курит, другой не курит", — добавила она.
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT отметила, что не знает, кто они, что они делали в Англии, те ли, за кого себя выдают, но постаралась задать им "максимально те вопросы, которые волнуют общественность".
"Их ответы — их ответственность. И выбор каждого зрителя — верить им или нет. Я намеренно не комментирую свои впечатления. Кроме, пожалуй, того, что они сильно нервничали и потели", — заключила она.
Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.
Россия не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировал инициативу и отказал в доступе к Скрипалям. Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.
Президент России Владимир Путин заявил, что власти РФ знают личности "подозреваемых" по "делу Скрипалей", о которых заявил Лондон. Глава государства попросил их объявиться и поговорить со СМИ.
Боширов и Петров говорят, что к ГРУ отношения не имеют, бизнесмены — продают спортоборудование, микроэлементы и витаминки. А в Солсбери поехали по совету друзей, как туристы. Наверно, благодарят их за совет. Просят не лезть в личную жизнь, но в Лондоне хотели "оторваться" pic.twitter.com/um0qtY6TYw— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 13 сентября 2018 г.