Петров и Боширов заявили, что были в Европе с деловыми целями и как туристы

Александр Петров и Руслан Боширов во время интервью с главным редактором МИА Россия сегодня и телеканала RT Маргаритой Симоньян

Александр Петров и Руслан Боширов во время интервью с главным редактором МИА Россия сегодня и телеканала RT Маргаритой Симоньян

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Подозреваемые Лондоном в отравлении Скрипалей Александр Петров и Руслан Боширов признали, что бывали в Европе с деловыми целями и как туристы.

В интервью RT и Sputnik на вопрос, ездили ли они в Европу в последние годы, Петров ответил утвердительно. "Конечно. В основном именно по бизнесу. Пару раз в Швейцарию в этому году залетели", — сказал он.

Петров уточнил, что в Швейцарию они летали "на отдых, но и по бизнесу там тоже были". "Мы и так, и так летали — и по бизнесу, и отдыхать. Летаем по бизнесу — изучаем рынок, смотрим новинки, если есть", — пояснил он.

Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.

Россия не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировал инициативу и отказал в доступе к Скрипалям. Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.

Позднее Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых в отравлении Скрипалей", утверждая, что это два офицера ГРУ – Александр Петров и Руслан Боширов. В Москве заявили, что эти имена России "ничего не говорят" и вновь призвали Британию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.