Петров и Боширов заявили, что раньше ничего не знали про Скрипалей

Александр Петров и Руслан Боширов во время интервью с главным редактором МИА Россия сегодня и телеканала RT Маргаритой Симоньян

Александр Петров и Руслан Боширов во время интервью с главным редактором МИА Россия сегодня и телеканала RT Маргаритой Симоньян

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Подозреваемые британскими властями в причастности к инциденту в Солсбери Александр Петров и Руслан Боширов заявили, что раньше ничего не знали про Скрипалей.

"Я не знаю, вообще не слышал… до вот этой ситуации, пока не начался вот этот кошмар с нами, я не слышал эту фамилию, я не знал ничего про них", — заявил Боширов в интервью RT и Sputnik.

Петров на вопрос о том, знали ли они о Скрипалях ранее, также ответил отрицательно.

Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.

Россия не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировал инициативу и отказал в доступе к Скрипалям.

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Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли. Позднее Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых в отравлении Скрипалей", утверждая, что это два офицера ГРУ – Александр Петров и Руслан Боширов. В Москве заявили, что эти имена России "ничего не говорят" и вновь призвали Британию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.