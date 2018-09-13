Петров и Боширов заявили, что раньше ничего не знали про Скрипалей

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Подозреваемые британскими властями в причастности к инциденту в Солсбери Александр Петров и Руслан Боширов заявили, что раньше ничего не знали про Скрипалей.
"Я не знаю, вообще не слышал… до вот этой ситуации, пока не начался вот этот кошмар с нами, я не слышал эту фамилию, я не знал ничего про них", — заявил Боширов в интервью RT и Sputnik.
Петров на вопрос о том, знали ли они о Скрипалях ранее, также ответил отрицательно.
Россия не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировал инициативу и отказал в доступе к Скрипалям.
Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли. Позднее Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых в отравлении Скрипалей", утверждая, что это два офицера ГРУ – Александр Петров и Руслан Боширов. В Москве заявили, что эти имена России "ничего не говорят" и вновь призвали Британию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.