ДОНЕЦК, 13 сен — РИА Новости. Выборы главы самопровозглашенной Донецкой народной республики и депутатов парламента должны пройти максимально открыто и без манипуляций, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в ходе встречи с главами администраций городов и районов республики.

"Сейчас уже нужно включаться… обращать внимание на то, что выборы должны быть максимально прозрачными, не должно быть никаких манипуляций. Для нас важно в очередной раз доказать, что мы более демократичны, чем те страны, которые нас не то, что не признают, а продолжают критиковать", — сказал Пушилин, обращаясь к главам администраций городов и районов.

Кроме того, врио главы ДНР отметил слаженность действий команд глав городов и районов во время проведения выборов главы и депутатов в 2014 году и проведения праймериз на территории ДНР.

Пушилин был назначен врио главы ДНР после убийства руководителя республики Александра Захарченко. При этом выборы главы ДНР и Народного совета решили провести 11 ноября. В этот же день пройдут выборы главы и депутатов ЛНР.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.