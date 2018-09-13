Петров и Боширов прокомментировали сообщение о флаконе с ядом из Эймсбери

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Подозреваемые Лондоном Алксандр Петров и Руслан Боширов рассказали о своем отношении к флакону с женскими духами, в котором якобы было отравляющее вещество.

Отвечая в интервью RT и Sputnik на вопрос о том, был ли у них с собой флакон духов Nina Ricci, который демонстрирует британская сторона, как вещественное доказательство якобы совершенного преступления, Петров сказал: "Нормальным мужикам с собой возить женские духи — это не глупо?".

Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.

Россия не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировал инициативу и отказал в доступе к Скрипалям. Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.

Позднее Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых в отравлении Скрипалей", утверждая, что это два офицера ГРУ – Александр Петров и Руслан Боширов.

Президент России Владимир Путин заявил, что власти РФ знают личности "подозреваемых" по делу Скрипалей, о которых заявил Лондон. Глава государства попросил их объявиться и поговорить.